У Дії запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності

Україна — найзамінованіша країна світу. Понад 20% нашої території постраждали від бойових дій та досі потребують ретельного обстеження й очищення. У зв’язку з цим сертифікація операторів з розмінування тепер у Дії

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«37 048 км² українських земель уже розміновані та повернулися у безпечне використання, частина з них знову засіяна та приносить врожай. Сьогодні в Україні працюють 125 операторів протимінної діяльності, які роблять наші поля, ліси й громади безпечними», — зазначає Федоров. — Сертифікація операторів протимінної діяльності — важливий елемент допуску фахівців до роботи. Тож ми цифровізували цей процес, щоб швидше повернути життя на звільнені території.

Як це працює?

Відтепер усі етапи сертифікації відбуваються онлайн на порталі Дія. Від подання заявки до підписання договорів — все у зручному цифровому форматі:

без поїздок та паперової тяганини;

без географічних бар’єрів — подавайте заяву з будь-якої точки світу;

із чітким та прогнозованим результатом.

Економія часу та ресурсів дозволяє компаніям зосередитися на головному — безпечному розмінуванні й оперативному залученню саперів.

«Онлайн-подача документів і можливість відстежувати кожен етап – це якісно інший рівень сертифікації операторів протимінної діяльності. За півтора року ми налагодили сервіси, які спрощують процеси і роблять їх прозорими. Україна зараз — на жаль, одна з найбільш замінованих країн світу, тому маємо робити все можливе для масштабування і прискорення темпів очищення наших земель від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Швидке й ефективне розмінування — важливий пріоритет роботи Уряду», – сказала Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як повідомила пресслужба Мінцифри, автоматизованими стали ключові процеси:

первинна та повторна сертифікація;

моніторинг;

розширення сфери сертифікації та продовження її дії;

подання апеляцій.

Етап, який проводитиметься офлайн — це «оцінка на місці», що потребує виїзду й перевірки діяльності оператора.

У процесі розробки були також внесені зміни до нормативної бази, що дозволить пришвидшити процес сертифікації.

