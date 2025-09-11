У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

Кабінет міністрів України схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Кожен день війни — це нові втрати, новий біль, нові зруйновані життя. Тому важливо, щоб кожен, хто постраждав від війни, подав заяву про завдану шкоду», — пишуть у Мінцифри.

Невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини держави-терориста:

А1.2 Вимушене переміщення за межі України

А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей

А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих

А3.3 Втрата житла або місця проживання

А3.4 Втрата оплачуваної роботи

А3.5 Втрата приватного підприємництва

Цікаве по темі: Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС

«Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у Дії стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями. Більша кількість заяв у Реєстрі в Гаазі — вища ціна для держави-агресора. Світ має бачити усі наслідки непокараного зла», — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що на порталі Дія з’явилася можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств, що розташовані та працюють на прифронтових територіях. Це дозволяє бізнесу зберігати кадровий потенціал навіть у найскладніших умовах війни та водночас забезпечувати потреби оборони.

Раніше ми писали, що перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про запуск тестування системи е-Нотаріат. Електронний нотаріат — це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.

Крім того, відтепер сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування надходитимуть у Дію. У Дію надходитимуть сповіщення про: створення Плану лікування; створення е-Рецепта; скасування е-Рецепта лікарем; створення е-Направлення. У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

