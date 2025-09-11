close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

11.09.2025 11:20
Ольга Деркач

Кабінет міністрів України схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії

У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

Фото: freepik.com

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Кожен день війни — це нові втрати, новий біль, нові зруйновані життя. Тому важливо, щоб кожен, хто постраждав від війни, подав заяву про завдану шкоду», — пишуть у Мінцифри.

Невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини держави-терориста:

  • А1.2 Вимушене переміщення за межі України
  • А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей
  • А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих
  • А3.3 Втрата житла або місця проживання
  • А3.4 Втрата оплачуваної роботи
  • А3.5 Втрата приватного підприємництва

Цікаве по темі: Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС

«Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у Дії стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями. Більша кількість заяв у Реєстрі в Гаазі — вища ціна для держави-агресора. Світ має бачити усі наслідки непокараного зла», — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що на порталі Дія з’явилася можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств, що розташовані та працюють на прифронтових територіях. Це дозволяє бізнесу зберігати кадровий потенціал навіть у найскладніших умовах війни та водночас забезпечувати потреби оборони.

Раніше ми писали, що перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про запуск тестування системи е-Нотаріат. Електронний нотаріат — це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.

Крім того, відтепер сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування надходитимуть у Дію. У Дію надходитимуть сповіщення про: створення Плану лікування; створення е-Рецепта; скасування е-Рецепта лікарем; створення е-Направлення. У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На порталі Дія запустили ШІ-асистента

У Дії зʼявилася нова військова облігація

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
У Дії зʼявилися нові функції 09.09.2025

У Дії зʼявилися нові функції
Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС 05.09.2025

Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС
Британсько-український стартап став резидентом Дія.Сity 04.09.2025

Британсько-український стартап став резидентом Дія.Сity
На порталі Дія запустили бронювання 100% працівників для деяких підприємств 03.09.2025

На порталі Дія запустили бронювання 100% працівників для деяких підприємств
Федоров анонсував запуск нотаріальних послуг у Дії 02.09.2025

Федоров анонсував запуск нотаріальних послуг у Дії
На порталі Дія запустили ШІ-асистента 01.09.2025

На порталі Дія запустили ШІ-асистента
Вибір редакції
Всі
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

 Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
Останні новини
Сьогодні  15:30

Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»

 Сьогодні  14:30

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

 Сьогодні  12:30

Rakuten Viber запускає маркетплейс

 Сьогодні  11:20

У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

 Сьогодні  10:10

Обігнав Ілона Маска: хто став найбагатшою людиною світу

 10.09.2025  20:30

НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній

 10.09.2025  19:50

Revolut представив нову послугу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.