У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

Кабінет міністрів України схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.
«Кожен день війни — це нові втрати, новий біль, нові зруйновані життя. Тому важливо, щоб кожен, хто постраждав від війни, подав заяву про завдану шкоду», — пишуть у Мінцифри.
Невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини держави-терориста:
- А1.2 Вимушене переміщення за межі України
- А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей
- А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих
- А3.3 Втрата житла або місця проживання
- А3.4 Втрата оплачуваної роботи
- А3.5 Втрата приватного підприємництва
Цікаве по темі: Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС
«Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у Дії стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями. Більша кількість заяв у Реєстрі в Гаазі — вища ціна для держави-агресора. Світ має бачити усі наслідки непокараного зла», — додали в Мінцифри.
Нагадаємо, що на порталі Дія з’явилася можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств, що розташовані та працюють на прифронтових територіях. Це дозволяє бізнесу зберігати кадровий потенціал навіть у найскладніших умовах війни та водночас забезпечувати потреби оборони.
Раніше ми писали, що перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про запуск тестування системи е-Нотаріат. Електронний нотаріат — це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.
Крім того, відтепер сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування надходитимуть у Дію. У Дію надходитимуть сповіщення про: створення Плану лікування; створення е-Рецепта; скасування е-Рецепта лікарем; створення е-Направлення. У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
На порталі Дія запустили ШІ-асистента
У Дії зʼявилася нова військова облігація
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев