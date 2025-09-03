close-btn
На порталі Дія запустили бронювання 100% працівників для деяких підприємств

03.09.2025 14:30
Ольга Деркач

На порталі Дія з’явилася можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств, що розташовані та працюють на прифронтових територіях

Це дозволяє бізнесу зберігати кадровий потенціал навіть у найскладніших умовах війни та водночас забезпечувати потреби оборони, йдеться в пресрелізі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

13 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Саме вони передбачили розширені можливості для підприємств, які тепер уже реалізовані у Дії.

Таким чином створено гнучкий механізм, що реагує на виклики війни та гарантує підприємствам можливість зберігати діяльність навіть під час активних бойових дій.

«Запровадження механізму 100% бронювання для прифронтових підприємств — це важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Цікаве по темі: Федоров анонсував запуск нотаріальних послуг у Дії

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Для прифронтових територій цей обсяг збільшено удвічі — до 100%.

Як забронювати працівника на порталі Дія:

  1. Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%.
  2. Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим.
  3. Державний орган засобами порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100%.
  4. Підприємство засобами порталу Дія додатково бронює усіх працівників.

Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
