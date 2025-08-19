У Дії зʼявилася нова військова облігація

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація «Бахмут» із прибутковістю від 16,8% річних. Дата погашення — 14 жовтня 2026 року

Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, українці вже придбали у Дії понад 20,9 млн військових облігацій на суму майже 21,7 млрд грн. Усі кошти спрямовуються на посилення обороноздатності: закупівлю техніки, ліків, зброї, забезпечення логістики, а також на фінансування соціальних виплат — зарплат медикам, освітянам і пенсій.

Назву нової облігації обрали символічно — на честь Бахмута, міста, яке стало одним із найбільш відомих символів спротиву та боротьби під час повномасштабної війни.

Фінансові умови дозволяють не лише підтримати державу, а й отримати вигоду. Наприклад, купивши 10 облігацій «Бахмут» на суму 10 579 грн, інвестор за рік отримає виплату на Дія.Картку у розмірі 12 452 грн. Таким чином, облігації забезпечують одразу три переваги: допомогу державі, захист заощаджень від інфляції та гарантований прибуток.

Оформлення займає кілька хвилин: у застосунку Дія потрібно обрати вкладку «Військові облігації», визначити кількість, партнера та підтвердити оплату. Після придбання цінні папери відображаються в особистому кабінеті протягом трьох днів.

Проєкт реалізований спільно Міністерством цифрової трансформації, Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

