У Дії зʼявилася нова військова облігація

19.08.2025 20:40
Ольга Деркач

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація «Бахмут» із прибутковістю від 16,8% річних. Дата погашення — 14 жовтня 2026 року

У Дії зʼявилася нова військова облігація Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, українці вже придбали у Дії понад 20,9 млн військових облігацій на суму майже 21,7 млрд грн. Усі кошти спрямовуються на посилення обороноздатності: закупівлю техніки, ліків, зброї, забезпечення логістики, а також на фінансування соціальних виплат — зарплат медикам, освітянам і пенсій.

Назву нової облігації обрали символічно — на честь Бахмута, міста, яке стало одним із найбільш відомих символів спротиву та боротьби під час повномасштабної війни.

Фінансові умови дозволяють не лише підтримати державу, а й отримати вигоду. Наприклад, купивши 10 облігацій «Бахмут» на суму 10 579 грн, інвестор за рік отримає виплату на Дія.Картку у розмірі 12 452 грн. Таким чином, облігації забезпечують одразу три переваги: допомогу державі, захист заощаджень від інфляції та гарантований прибуток.

Цікаве по темі: У Дії скоро зʼявляться дві нові послуги — Федоров

Оформлення займає кілька хвилин: у застосунку Дія потрібно обрати вкладку «Військові облігації», визначити кількість, партнера та підтвердити оплату. Після придбання цінні папери відображаються в особистому кабінеті протягом трьох днів.

Проєкт реалізований спільно Міністерством цифрової трансформації, Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес з’явиться новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень. Маркетплейс стане єдиною платформою, яка поєднає компанії — постачальників ІТ-рішень та підприємців, що шукають перевірені сервіси для розвитку бізнесу.

Раніше ми писали, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке розширює перелік видів діяльності, що дають право компаніям стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City.

