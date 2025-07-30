На Дія.Бізнес зʼявиться Маркетплейс цифрових рішень

На порталі Дія.Бізнес з’явиться новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

Маркетплейс стане єдиною платформою, яка поєднає компанії — постачальників ІТ-рішень та підприємців, що шукають перевірені сервіси для розвитку бізнесу. Про це повідомила пресслужба Дія.Бізнес.

На Маркетплейсі цифрових рішень користувачі зможуть знайти інструменти для автоматизації, фінансів, маркетингу, кібербезпеки, HR, e-commerce, логістики та інших напрямів. Це дасть змогу малому та середньому бізнесу швидко й зручно впровадити надійні цифрові продукти, що спрощують роботу та підвищують ефективність.

Набір постачальників IT-продуктів уже стартував. У відомстві наголошують, що розміщення цифрових рішень на сервісі дасть змогу:

представити свої рішення широкій аудиторії підприємців, які шукають інструменти для розвитку бізнесу;

бути частиною державної ініціативи з цифровізації підприємництва в Україні;

долучитися до формування єдиної екосистеми цифрових сервісів для малого та середнього бізнесу.

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Хто може долучитися

До Маркетплейсу цифрових рішень можуть долучитися українські та іноземні компанії, що розробляють або надають сервіси, серед яких: CRM-системи, IP-телефонія, POS-рішення, чат-платформи, рішення для e-commerce, цифрового маркетингу, бухгалтерії, HR, кібербезпеки, аналітики, логістики тощо.

Критерії участі:

компанія є зареєстрованим суб’єктом господарювання;

відсутні будь-які юридичні чи фінансові зв’язки з рф та білоруссю;

компанія не перебуває під санкціями.

Нагадаємо, що Україна готується до масштабного технологічного прориву — інтеграції ШІ-асистента у Дію та запровадження функції голосового керування. Наразі AI-модель навчають і проводиться внутрішнє тестування.

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