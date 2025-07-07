У Дії зʼявився цифровий простір для ветеранів

Міністерство цифрової трансформації України запустило цифровий просітрі для ветеранів у Дії — Ветеран Pro

Про це Мінцифри повідомило у своєму Telegram.

«Спрощуємо взаємодію захисників і захисниць та їхніх родин із державою. Запустили цифровий простір Ветеран Pro в застосунку Дія — за кілька кліків отримуйте 6 ключових послуг. Без черг, бюрократії та пошуків послуг на різних сайтах і в держорганах», — пишуть в Мінцифри.

Новий розділ зʼявиться в застосунку, якщо ви маєте посвідчення ветерана в Дії. Щоб скористатися послугами у Ветеран PRO: Оновіть Дію — перейдіть у Сервіси — Ветеран PRO — виберіть потрібні послуги.

Сервіси, які вже доступні у Ветеран PRO:

пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб;

ветеранський спорт;

єОселя;

єВідновлення;

встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

подання заяви про субсидію.

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«Зараз в Україні налічується понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок. Тож у нашому фокусі — продовжити цифровізувати послуги, щоб захисники і захисниці взаємодіяли з державою в кілька кліків та не витрачали часу на бюрократію», — додають в Мінцифри.

Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України спільно з Мінцифрою та Дією за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія», що реалізується за фінансування Швеції. Послуги єОселя та єВідновлення підтримали проєкт «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, а також Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, що втрату доступу до нерухомості на окупованих територіях тепер можна зафіксувати у Реєстрі збитків через Дію. Подати заявку можуть власники або співвласники нерухомості на ТОТ. Якщо співвласників кілька — кожен подає заяву окремо.

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