У Дії зʼявилася нова послуга

У застосунку Дія зʼявилася нова послуга — заміна технічного паспорта транспортного засобу

Про це Дія повідомила у своєму Telegram.

«Втратили чи пошкодили документ, хочете перейти з пластикового на цифровий, змінили номерний знак або персональні дані? Тепер послуга працює онлайн у застосунку — щоб витрачати час на важливе», — пишуть в Дії.

Щоб скористатися послугою потрібно відкрити застосунок Дія, обрати «Сервіси» — «Водієві» — «Техпаспорт» (або «Замінити» в меню документа).

Далі просто заповнити заяву, переглянути вказані дані та обрати варіант доставки від Укрпошти — кур’єр або відділення. Після цього підписати заяву та оплатити упродовж доби.

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Послуга доступна із 18 років та за наявності у Дії:

податкового номера (РНОКПП);

біометричного документа: паспорт або посвідка;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

«Їздьте безпечно та вільно разом з Дією. Та відмічайте друзів-водіїв у коментарях, щоб вони першими дізналися про нову послугу», — додали в Дії.

Послуга реалізується Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП «Інфотех» та АТ «Укрпошта».

Нагадаємо, що втрату доступу до нерухомості на окупованих територіях тепер можна зафіксувати у Реєстрі збитків через Дію. Подати заявку можуть власники або співвласники нерухомості на ТОТ. Якщо співвласників кілька — кожен подає заяву окремо.

Раніше ми писали, що у Дії зʼявляться дві нові послуги. Обидві вони будуть повʼязані з будівництвом. Послуги будуть доступними для будинків до 500 м² до двох поверхів і господарських споруд на ділянці — гаража, сараю, літньої кухні тощо. Крім цього, у Дію надходитимуть push-сповіщення в про результати будпослуг, які українці оформляють у ЦНАПі.

Крім того, раніше, коли людину знімали з місця проживання, вона могла роками про це не знати. Але тепер, якщо власник «випише» громадянина з будинку чи квартири — Дія одразу надішле сповіщення.

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