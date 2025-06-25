У Дії з’явилася нова функція для власників нерухомості на ТОТ

Втрату доступу до нерухомості на окупованих територіях тепер можна зафіксувати у Реєстрі збитків через Дію
«Через злочинну агресію росії мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Частина з них усе ще залишається на окупованих територіях. Держава-терорист повинна заплатити за страждання кожного українця і кожної українки, — йдеться у повідомленні пресслужби Дії. — Тому в міжнародному Реєстрі збитків з’явилася нова категорія — А3.6 «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях».
Хто може подати заяву
Власники або співвласники нерухомості на ТОТ. Якщо співвласників кілька — кожен подає заяву окремо.
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Що потрібно для подання
Заповніть заяву на порталі Дія за посиланням.
«Кожне звернення — реальне підтвердження злочинів росії проти українців. І ще один крок до репарацій та відновлення справедливості», — наголошують представники Дії.
Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, і швейцарсько-української програми EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.
Також сьогодні ми повідомляли, що стартувало бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем у Дії.
«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт» — йдеться у повідомленні.
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