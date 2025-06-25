Дія запустила бета-тестування нової послуги

Стартувало бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем у Дії
Про це повідомила пресслужба Дії.
«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт» — йдеться у повідомленні.
Так, Дія разом з МВС розпочинає бета-тестування нової послуги — отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн. Без черг та з доставкою оригіналу поштою.
Щоб стати тестувальником, потрібно мати:
- верифікований РНОКПП;
- внутрішній чи закордонний паспорт у Дії;
- зареєстроване місце проживання.
Читайте також: У Дії з’явилася нова функція: деталі
Як записатися на бета-тест?
За посиланням на порталі Дія.
«Разом з МВС робимо державні послуги доступнішими», — додали представники порталу держпослуг.
Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ.
Нагадаємо, що у Дії зʼявляться дві нові послуги.
«Спрощуємо процес будівництва для українців. Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об’єкта по будпаспорту можна буде в застосунку Дія. Зручно, швидко й за кілька кліків. Раніше така можливість була тільки на порталі Дія або в ЦНАПі», — зазначили у Мінцифри.
Послуги будуть доступними для будинків до 500 м² до двох поверхів і господарських споруд на ділянці — гаража, сараю, літньої кухні тощо.
Раніше ми також писали, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС
Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest