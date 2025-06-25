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Дія запустила бета-тестування нової послуги

25.06.2025 15:10
Микола Деркач
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Стартувало бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем у Дії

Дія запустила бета-тестування нової послуги

Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт» — йдеться у повідомленні.

Так, Дія разом з МВС розпочинає бета-тестування нової послуги — отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн. Без черг та з доставкою оригіналу поштою.

Щоб стати тестувальником, потрібно мати:

  • верифікований РНОКПП;
  • внутрішній чи закордонний паспорт у Дії;
  • зареєстроване місце проживання.

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Як записатися на бета-тест?

За посиланням на порталі Дія.

«Разом з МВС робимо державні послуги доступнішими», — додали представники порталу держпослуг.

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ.

Нагадаємо, що у Дії зʼявляться дві нові послуги.

«Спрощуємо процес будівництва для українців. Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об’єкта по будпаспорту можна буде в застосунку Дія. Зручно, швидко й за кілька кліків. Раніше така можливість була тільки на порталі Дія або в ЦНАПі», — зазначили у Мінцифри.

Послуги будуть доступними для будинків до 500 м² до двох поверхів і господарських споруд на ділянці — гаража, сараю, літньої кухні тощо.

Раніше ми також писали, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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