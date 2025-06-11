close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії з’явилася нова функція: деталі

11.06.2025 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Раніше, коли людину знімали з місця проживання, вона могла роками про це не знати. Але тепер, якщо власник «випише» громадянина з будинку чи квартири — Дія одразу надішле сповіщення

У Дії з’явилася нова функція: деталі

У Дії з’явилася нова функція: деталі Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Важливо, щоб у Реєстрі територіальної громади були дані про вас та податковий номер. Без нього сповіщення не надійде. Радимо актуалізувати дані в реєстрі — легко і швидко через портал Дія. Цифровізуємо, щоб усе було прозоро», — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізується Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та ДП «Документ».

Читайте також: У Дії запускається мультишеринг документів — як скористатися

Нагадаємо, що невдовзі у Дії з’явиться перша ШІ-послуга.

«Запустили внутрішнє тестування Ші-асистента на порталі Дія. І вже скоро зможете оформити першу послугу через ШІ в Дії — довідку про доходи, — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів — 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи».

Раніше ми також писали, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС

У Дії зʼявився новий документ

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Невдовзі у Дії зʼявиться перша ШІ-послуга — Федоров 04.06.2025

Невдовзі у Дії зʼявиться перша ШІ-послуга — Федоров
У Дії запускається мультишеринг документів — як скористатися 30.05.2025

У Дії запускається мультишеринг документів — як скористатися
Diia.City United FutureTech MeetUp — ключова подія літа про штучний інтелект 27.05.2025

Diia.City United FutureTech MeetUp — ключова подія літа про штучний інтелект
У Дії зʼявився новий сервіс для бізнесу 21.05.2025

У Дії зʼявився новий сервіс для бізнесу
Деякі функції у Дії стануть платними 21.05.2025

Деякі функції у Дії стануть платними
У Дії зʼявилася нова військова облігація 21.05.2025

У Дії зʼявилася нова військова облігація
Вибір редакції
Всі
Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній
ТОП статей 06.06.2025

Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній

 Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
ТОП статей 05.06.2025

Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
Останні новини
Сьогодні  18:20

Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise

 Сьогодні  17:00

У Дії з’явилася нова функція: деталі

 Сьогодні  14:20

В Україні може зʼявитися крипторезерв

 Сьогодні  13:00

Скільки податків заборгували українські ФОПи — Опендатабот

 Сьогодні  11:40

Україна оновила список країн, з якими не діятиме подвійне оподаткування

 Сьогодні  10:20

НБУ анулював ліцензії двом фінустановам

 10.06.2025  19:40

Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber