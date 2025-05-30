У Дії запускається мультишеринг документів — як скористатися

Підприємці вже з 1 червня можуть інтегрувати новий сервіс Дії — мультишеринг документів — та полегшити роботу своєму бізнесу та життя клієнтам

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Більше жодних незручних процесів збирання копій документів, надсилань кількох запитів та перевірки, чи всі папери на місці. Декілька кліків — і з мультишерингом у Дії отримали весь пакет цифрових документів. Усе швидко й просто», — йдеться у повідомленні.

Через мультишеринг можна надіслати 13 документів: ID-картку, закордонний паспорт, РНОКПП, довідку про доходи, студентський квиток, свідоцтво про народження дитини, техпаспорт, довідку ВПО, актові записи (зміна імені, шлюб, розлучення), пенсійне посвідчення, документи про освіту, посвідчення водія та посвідчення ветерана.

Як під’єднати мультишеринг та скористатися послугою?

Налаштуйте або оновіть інтеграцію з Дією. Послуга платна для бізнесу, але повністю безкоштовна для громадян, які надсилають документи через мультишеринг. Усі технічні інструкції та інформація про тарифи доступні на сайті Інтеграції Дії integration.diia.gov.ua або в Telegram-боті @AiDiiaStartBot.

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Щоб скористатися послугою потрібно:

у застосунку банку натиснути на посилання або відсканувати QR-код;

обрати типи документів, які потрібно надіслати;

наприклад, якщо потрібна довідка про доходи, потрібно трохи зачекати, а коли довідку буде отримано, Дія надішле сповіщення, що шеринг документів можна завершити;

перевірити, чи всі потрібні документи підтягнулися;

натиснути «підписати» та пройти Дія.Підпис;

підтвердити відправку копій установі.

Проєкт реалізовано Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Національного банку України.

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