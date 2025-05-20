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У Дії скоро зʼявиться власний ШІ-асистент

20.05.2025 16:40
Ольга Деркач
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На порталі Дія вже цього року зʼявиться віртуальний асистент, який буде працювати на базі штучного інтелекту (ШІ)

У Дії скоро зʼявиться власний ШІ-асистент

У Дії скоро зʼявиться власний ШІ-асистент Фото: reepik.com

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«У червні стартує бета-тест штучного інтелекту в Дії. ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП — і скоро спілкуватиметься голосом», — пишуть в Дії.

Достатньо буде просто описати свою ситуацію — і Дія підкаже, що робити: «У мене народилася дитина» ШІ-асистент порадить, які послуги потрібні та як їх отримати.

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«У перспективі — ще більше: голосове спілкування, автоматичне надсилання довідок і повна цифрова підтримка 24/7», — додали в ДІї.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

Крім того, відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія.

Для чого потрібен витяг:

  • отримання пільг на комунальні послуги;
  • оформлення страхових та соціальних виплат;
  • припинення права власності на знищене житло;
  • долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
  • надання в суд.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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