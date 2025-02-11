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Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

11.02.2025 20:20
Микола Деркач
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Дія.City — це унікальний правовий та податковий простір для технологічного бізнесу в Україні. За минулий рік його резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків

Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків Фото: linkedin.com/company/diia-city

Про це повідомила пресслужба Дія.City.

Зазначається, що найбільше податків сплатили:

  • Monobank;
  • FAVBET Tech;
  • SoftServe;
  • Український процесінговий центр (UPC);
  • EPAM Systems.

«Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових», — йдеться у повідомленні.

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Сьогодні у просторі діють такі податкові умови:

  • податки на працю — 5% ПДФО + 5% військового збору + ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати;
  • податки на прибуток компанії — 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.

Нагадаємо, що з моменту запуску Дія.City кількість резидентів стабільно зростає, хоча деякі компанії все ж виходять із проєкту з різних причин. Усього за час його існування припинили участь 200 компаній.

Також раніше ми писали, що резиденти Дія.City сплатити рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни

«₴18+ мільярдів податків до держбюджету сплатили резиденти Дія.City за 2024 рік, — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Це рекордна сума за три роки. Податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни. Коли бізнес працює «в білу», він забезпечує стабільність та обороноздатність країни».

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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