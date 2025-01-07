Скільки отримав держбюджет від «податку на Google» минулого року

Державний бюджет України отримав 11,2 млрд грн минулого року завдяки «податку на Google»

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram.

«Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились. Навпаки, надходження з так званого «податку на Google» рік до року зростають», — пише Гетманцев.

За його словами, темпи зростання надходжень за останні роки значно перевищили очікування.

«Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, в 2023 році — 8 млрд грн, то вже в 2024 році надходження складали 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону», — додав Гетманцев.

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Він наголосив, що очікується, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і «податок на Google».

Нагадаємо, що у 2025 році українці платитимуть податки на нерухомість по-новому. З 1 січня 2025 року набула чинності оновлена форма декларації для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це рішення прийнято з метою приведення документа у відповідність до нового національного класифікатора будівель і споруд.

Раніше ми писали, скільки грошей отримає бюджет з підвищених податків для ФОПів. Загалом у держави є плани залучити до бюджету у 2025 році майже 141 млрд грн завдяки підняттю податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Крім того, міністр фінансів України Сергій Марченко розповів чи будуть ще раз підвищувати податки у 2025. Він зазначив, що рішення про підвищення податків у 2024 було компромісним і продиктованим потребами сектору безпеки та оборони.

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