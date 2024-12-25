Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt

Присвоєння статусу податкових агентів цифровим платформам на кшталт Uklon, Uber чи Bolt може значно спростити процес адміністрування податків для користувачів, які реалізують товари та послуги через ці сервіси

Голова парламентського комітету з фінансових питань Данило Гетманцев в інтервʼю «Інтерфаксу» наголошує, що саме такий підхід доцільно закріпити в законопроєкті, який Верховна Рада планує розглянути у 2025 році.

«Це краще для адміністрування з боку держави, це простіше для людей, тому що людина отримає дохід уже з вирахуванням податку, який буде утримано платформою і сплачено до державного бюджету. Тому я прихильник такого підходу, щоб платформа була податковим агентом», — сказав Гетманцев.

Він зазначив, що пропонується оподатковувати такі доходи за зниженою ставкою 5%. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) також рекомендує спрощену процедуру, за якої платформа виступає податковим агентом. Водночас, за моделлю Міністерства фінансів, платформа мала б передавати дані Державній податковій службі (ДПС), а фізична особа самостійно декларувати доходи та сплачувати податки.

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«Це передбачає обов’язок для сотень тисяч наших співгромадян подання цих декларацій», — пояснив він, ще раз підкресливши, що, на його думку, найкращим варіантом є утримання податків платформами як податковими агентами.

Гетманцев уточнив, що при реєстрації користувачів цифрових платформ як ФОП, порядок оподаткування їхніх доходів буде іншим — вони самостійно сплачуватимуть податки.

Голова фінкомітету також додав, що Україна має намір приєднатися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI), яку підписали близько 30 країн. Цю угоду розроблено на основі модельних правил ОЕСР щодо звітності цифрових платформ і директив 2021 року, і для приєднання до неї Україні потрібно ухвалити вищезгаданий законопроєкт, який запровадить вимоги до податкової звітності операторів цифрових платформ. Програма розширеного фінансування України з МВФ передбачає структурний маяк щодо внесення такого законопроєкту до кінця квітня 2025 року.

«Водночас у нас є успішний досвід імплементації обміну даними спільного стандарту звітності CRS, і, я думаю, що ми знаємо вже як це робити і зробимо так само ефективно. Єдине ще потрібно пам’ятати, що одночасно під ці правила потрапить безліч людей — кілька сотень тисяч наших співгромадян. Тож нам необхідно зробити все, щоб цей процес ми пройшли максимально безболісно. Для цього ми повинні передбачити спрощену процедуру адміністрування цього податку і знижену ставку», — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що Гетманцев пропонує ввести в Україні обов’язкову купівлю населенням ОВДП. Обов’язкова купівля облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) всіма працездатними українцями може стимулювати залучення внутрішніх заощаджень на потреби армії.

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