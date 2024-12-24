close-btn
PaySpaceMagazine

Україна перейде на прогресивну шкалу ПДФО: Гетманцев назвав терміни

24.12.2024 16:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Систему оподаткування доходів українців змінять, але вже після завершення повномасштабної війни

Україна перейде на прогресивну шкалу ПДФО: Гетманцев назвав терміни

Фото: facebook.com/d.getmancev

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев спрогнозував, що наступне післявоєнне скликання парламенту ухвалить прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО).

Він зазначив, що частина шкали буде вищою за 18%, а частина — нижчою. На його думку, це абсолютно правильне рішення, до якого Україна вже готова.

Коментуючи ймовірність збереження підвищеної нещодавно з 1,5% до 5% ставки військового збору після війни, Гетманцев наголосив, що термін дії цього підвищення чітко визначений — до кінця воєнного стану.

Вас може зацікавити: Як підвищення податків вплине на держбюджет 2025 — Гетманцев

Нардеп також категорично відкинув думку, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні.

«Мені навіть соромно коментувати, що підвищення «аж» на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні — це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине», — вважає він.

Голова комітету наголосив, що зараз навпаки фіксується потужний тренд із детінізації заробітної плати, що пов’язаний із кількома причинами. В першу чергу це позиція відповідального бізнесу, а також бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що за оптимістичним прогнозованим сценарієм Україна має всі ресурси, щоб пройти 2025 рік. Однак в разі погіршення ситуації з фінансуванням, влада може залучити й інші джерела. Щодо можливого підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), Гетманцев відмовився моделювати можливі прогнози, оскільки наразі підстав для такого кроку немає.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків в Україні, і в першу чергу це вплине на звичайне населення. Зміни почали діяти вже з 1 грудня.

З цього місяця всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків

Скільки податків донарахували бізнесу з початку року — Гетманцев

За матеріалами Інтерфакс-Україна

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки зароблятимуть українські військові з нового року 24.12.2024

Скільки зароблятимуть українські військові з нового року
Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю 24.12.2024

Названо товар, який обійшов Біткоїн за прибутковістю
Кити купили Ethereum на $1 млрд: що буде з криптовалютою 24.12.2024

Кити купили Ethereum на $1 млрд: що буде з криптовалютою
Укренерго отримало €86 млн від ЄІБ 24.12.2024

Укренерго отримало €86 млн від ЄІБ
НБУ презентував нову памʼятну монету 24.12.2024

НБУ презентував нову памʼятну монету
ПриватБанк на свята удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази 24.12.2024

ПриватБанк на свята удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази
Вибір редакції
Всі
Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим
ТОП статей 24.12.2024

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим

 Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  20:20

У застосунку Армія+ з'явилась нова програма для військових

 Сьогодні  19:40

Чи досягне Dogecoin $1 у 2025 році — аналітик

 Сьогодні  19:00

Уряд зробив доступнішими гранти на відкриття бізнесу для ветеранів

 Сьогодні  18:20

Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150

 Сьогодні  17:40

OpenAI відкрила ранній доступ до нових ШІ-моделей

 Сьогодні  17:00

Український сервіс Liki24 подвоїв темпи зростання в Європі

 Сьогодні  16:20

Україна перейде на прогресивну шкалу ПДФО: Гетманцев назвав терміни

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber