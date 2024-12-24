Україна перейде на прогресивну шкалу ПДФО: Гетманцев назвав терміни

Систему оподаткування доходів українців змінять, але вже після завершення повномасштабної війни

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев спрогнозував, що наступне післявоєнне скликання парламенту ухвалить прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО).

Він зазначив, що частина шкали буде вищою за 18%, а частина — нижчою. На його думку, це абсолютно правильне рішення, до якого Україна вже готова.

Коментуючи ймовірність збереження підвищеної нещодавно з 1,5% до 5% ставки військового збору після війни, Гетманцев наголосив, що термін дії цього підвищення чітко визначений — до кінця воєнного стану.

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Нардеп також категорично відкинув думку, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні.

«Мені навіть соромно коментувати, що підвищення «аж» на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні — це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине», — вважає він.

Голова комітету наголосив, що зараз навпаки фіксується потужний тренд із детінізації заробітної плати, що пов’язаний із кількома причинами. В першу чергу це позиція відповідального бізнесу, а також бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що за оптимістичним прогнозованим сценарієм Україна має всі ресурси, щоб пройти 2025 рік. Однак в разі погіршення ситуації з фінансуванням, влада може залучити й інші джерела. Щодо можливого підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), Гетманцев відмовився моделювати можливі прогнози, оскільки наразі підстав для такого кроку немає.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків в Україні, і в першу чергу це вплине на звичайне населення. Зміни почали діяти вже з 1 грудня.

З цього місяця всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна