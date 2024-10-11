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Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

11.10.2024 18:00
Дарія Шуть
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Історичне підвищення податків дозволить залучити значні додаткові кошти до державного бюджету України вже цього року

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

Фото: t.me/getmantsevdanil, bank.gov.ua, freepik.com

Підвищення низки податків Верховною Радою збільшить надходження до держбюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев під час брифінгу у парламенті.

Водночас у 2025 році, за його прогнозами, надходження у державний бюджет від впровадження ініціативи становитимуть 135 млрд грн.

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Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №11416-д про історичне підвищення податків. Тепер його повинен підписати президент.

Закон передбачає підвищення військового збору (ВЗ) із зарплат та інших виплат з 1,5% до 5% з моменту набрання чинності, а не з 1 жовтня, як планувалося раніше. Водночас ВЗ з доходів військових залишать на рівні 1,5%.

Національний кешбек не обкладатиметься ПДФО та ВЗ. ФОПи також сплачуватимуть ВЗ: третя група — 1% з обороту, друга група — 10% від мінімальної зарплати (800 грн/міс), що діятиме з 1 жовтня. Банки все-таки сплачуватимуть 50% податку на прибуток за 2024 рік ретроспективно, а фінансові компанії — 25%, але з наступного року.

Звітність по ПДФО стане місячною з нового року. АЗС сплачуватимуть авансовий податок на прибуток фіксовано за кожну станцію, і якщо за рік прибуток не покриє ці аванси, переплата не буде компенсована, що фактично стає мінімальним податковим зобов’язанням для паливників. Обмінники також сплачуватимуть авансовий податок на прибуток у розмірі від 200 до 700 євро за пункт, залежно від розташування.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Зокрема, прибрали податок для банків, через те, що Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

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За матеріалами Укрінформ

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиПодаткова
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