НБУ, Мінфін та МВФ виступили проти підвищення податку для банків — Железняк

Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%

Про це повідомив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

«Мінфін виступив відкрито проти підвищення податку на банки до 50%. По-перше, проти МВФ. По-друге, вони говорять, що тоді ризик внутрішнього запозичення, — пише Железняк. — Ну я з ними згоден. Тут важко посперечатися».

За його словами Нацбанк також не підтримує підвищення податку. В НБУ зазначили, що це ризик додаткової докапіталізації державних банків.

За даними Forbes Мінфін планує додатково залучити понад 200 млрд грн через ОВДП до кінця року, про це повідомив заступник міністра Денис Улютін. Заступниця міністра Світлана Воробей зазначила, що банки вже сплачують найвищий корпоративний податок, і МВФ не підтримує ідею його збільшення. Вона також нагадала, що минулорічне підвищення податку для банків до 50% мало бути одноразовим.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Нацбанк не підтримує додаткове оподаткування банків, оскільки це може поставити під загрозу відповідність деяких банків вимогам щодо капіталу, зокрема двох державних банків.

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Деякі члени фінансового комітету, включаючи його голову Данила Гетманцева, висловили незгоду з такою позицією. Однак, враховуючи думку інших органів, Гетманцев вирішив не включати це питання до розгляду, і тому підвищення податків для банків до 50% не увійде до масштабного законопроєкту про підвищення податків.

«За результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту: підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан; ВЗ буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ; податок на надприбуток банків прибрали (категорична позиція Мінфіну та НБУ); дещо уточнили авансовий внесок з АЗС; збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося; 1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали. Всі зміни погоджені Мінфіном. Врешті планований ресурс у 125 млрд грн розтанув до 30,1 млрд», — написав Гетманцев у своєму Telegram.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Крім податку для банків планується додати підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки. До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. А от в МВФ вважають, що збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент.

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