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Трамп випустив свою четверту колекцію NFT

28.08.2024 12:20
Ольга Деркач
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45-й президент США та наразі кандидат в президенти Дональд Трамп випустив свою четверту колекцію NFT

Трамп випустив свою четверту колекцію NFT

Трамп випустив свою четверту колекцію NFT Фото: pngwing.com, freepik.com

Колекція включає в себе зображення, де Трамп «танцює і тримає біткоїни».

Набір цифрових торгових карток Трампа «America First Edition» включає в себе NFT, які карбуються в мережі масштабування Ethereum Polygon і продаються по $99 за штуку. І цього разу, згідно з офіційним сайтом, може бути випущено до 360 000 таких карток.

Це найбільший набір Trump NFT на сьогоднішній день. Попередня колекція, випущена в грудні минулого року, могла охоплювати до 100 000 карток — хоча в кінцевому підсумку було продано трохи більше 50 000 з них. Два попередні набори, що містили 44 000 та 46 000 NFT відповідно, були розпродані.

Як і раніше, розпродаж супроводжувався низкою спеціальних привілеїв для тих, хто купує оптом. Клієнти, які купують значні кількості NFT за одну транзакцію, можуть отримати доступ до гала-вечері Трампа у вересні, а також автентичний фрагмент костюма, який Трамп носив на своїх дебатах з президентом Джо Байденом у червні.

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Оригінальна колекція карт NFT Трампа, випущена наприкінці 2022 року, була висміяна мейнстрімними коментаторами, але була розпродана протягом одного дня, а попит на неї на вторинному ринку різко зріс. Але запуск другої колекції у 2023 році торпедував ціни на оригінальні карти, і, як зазначалося, лише близько половини третього набору в кінцевому підсумку було продано колекціонерам.

Згідно з інформацією на сайті проєкту, остання партія NFT Трампа не може бути перепродана на вторинних ринках до 31 січня 2025 року. Крім того, на сайті уточнюється, що кошти від продажу не підуть на президентську кампанію Трампа.

За останні кілька місяців Трамп став відвертим прихильником Біткоїна та інших криптоактивів. Він виступив на липневій конференції Bitcoin 2024 в Нешвіллі і заявив, що буде захищати права американських майнерів і планує створити національний стратегічний запас біткоїнів у разі обрання на посаду президента.

Суперниця Трампа на виборах від Демократичної партії Камала Гарріс ще не висловила публічно свою позицію щодо Біткоїна та інших криптовалют. Однак підприємець-мільярдер Марк Кьюбан заявив, що кампанія Гарріс звернулася до нього з «численними питаннями» про криптовалюту, а інші представники індустрії висловили оптимізм, що вона буде більш відкритою щодо криптовалют, ніж Байден.

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За матеріалами: Decrypt.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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