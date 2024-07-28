Скільки грошей у криптовалюті зібрав Трамп для президентської кампанії — CNBC

Для передвиборчої кампанії Дональду Трампу пожертвували біткоїни, Ethereum, токени XRP від ​​Ripple і стейблкоїни USDC, прив’язаний до долара США

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зібрав понад 4 мільйони доларів у криптовалюті для своєї кампанії.

Внески надходили у вигляді Біткоїна, Ethereum, токена XRP Ripple, стейблкоїна USDC та різних мемекоїнів, згідно з заявою Федеральної виборчої комісії.

Збір коштів здійснювався через комітет Trump 47, який за період з 1 квітня по 30 червня зібрав загалом понад $118 млн, тобто криптовалютні пожертви становили майже 3,4% з усього обсягу.

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Щонайменше 19 донорів пожертвували комітету понад $2,15 млн у біткоїнах, свідчать документи. Найбільші внески зробили крипто-мільярдери брати Вінклвосс — по 15,57 біткоїнів кожен (близько $1 млн на момент пожертви).

Трамп є першим значним кандидатом у президенти США, який приймає пожертви в цифрових токенах. Кампанія розглядає це як підтримку інновацій та американського лідерства в нових технологіях.

Кампанія Трампа приймає пожертви в різних криптовалютах, включаючи також мемкоїни Dogecoin та Shiba Inu. Більшість криптовалютних внесків кампанія конвертує в USDC, а потім ліквідовує, а в деяких випадках зберігає в стейблкоїнах.

Нагадаємо, протягом багатьох років існували різні оцінки статків Дональда Трампа. Наразі Forbes припускає, що вони становлять $5,7 млрд, тоді як Bloomberg оцінює його багатство у значно більшу цифру — $6,37 млрд.

Трамп неодноразово згадував, що його реальні статки набагато вищі, ніж ті, про які повідомляють ЗМІ. Наприклад, під час свого президентства і в різних інтерв’ю він припускав, що його статки можуть становити понад $10 млрд.

Також ми писали, що Дональд Трамп планує випустити нову NFT-колекцію, оскільки його передвиборча кампанія зібрала $3 млн криптовалютних пожертв, що свідчить про зростаючу підтримку у Web3-просторі.

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За матеріалами CNBC