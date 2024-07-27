Скільки грошей у Дональда Трампа: огляд статків 45-го президента США

Протягом багатьох років існували різні оцінки статків Дональда Трампа. Наразі Forbes припускає, що вони становлять $5,7 млрд, тоді як Bloomberg оцінює його багатство у значно більшу цифру — $6,37 млрд

Дональд Трамп — американський політик та державний діяч, підприємець, колишній телевізійник, 45-й президент США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року від Республіканської партії. До політичної кар’єри Трамп був широко відомий завдяки своїй імперії нерухомості та ролі ведучого реаліті-шоу «Учень».

Власна оцінка Дональдом Трампом своїх статків

Він неодноразово згадував, що його реальні статки набагато вищі, ніж ті, про які повідомляють ЗМІ. Наприклад, під час свого президентства і в різних інтерв’ю він припускав, що його статки можуть становити понад $10 млрд.

Податкові декларації Дональда Трампа

Як кандидат у президенти, а згодом і президент, Дональд Трамп відмовлявся публічно оприлюднювати свої податкові декларації, які б розкривали його доходи, джерела та деталі сплати податків. Хоча у вересні 2020 року газета New York Times опублікувала частину інформації з його податкової декларації, вона не прояснила його статки.

Трамп був зобов’язаний подавати щорічні фінансові декларації на посаді президента, і тепер перед ним стоять аналогічні вимоги як перед кандидатом на виборах 2024 року. Станом на 10 червня 2024 року він не подав свою декларацію за 2024 рік до Федеральної виборчої комісії, яка надала йому відстрочку до 1 липня 2024 року. У цих деклараціях використовуються оцінки та широкі діапазони, наприклад, вартість Mar-a-Lago (приватна резиденція Трампа у Флориді) перевищує $50 млн, а Trump Media & Technology Group — від 5 до 25 млн доларів у його декларації за квітень 2023 року.

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Як Дональд Трамп розбагатів?

Він створив свої статки завдяки поєднанню спадщини, розвитку бізнесу, пов’язаного з нерухомістю та різних інших компаній:

Спадщина: Трамп успадкував значну суму від свого батька, Фреда Трампа, успішного девелопера нерухомості. Девелопмент нерухомості: 45-й президент США відзначився розробкою та придбанням гучних об’єктів нерухомості, серед яких Trump Tower у Нью-Йорку, численні готелі та казино в Атлантік-Сіті. Ліцензування та брендинг: ім’я Трампа стало цінним брендом, що дозволило йому ліцензувати його для різних бізнесів, від ліній одягу до бутильованої води. Крім того, він використовував свій бренд для збору коштів на передвиборчу кампанію, продаючи різноманітні товари. У грудні 2022 року підприємець випустив серію цифрових торгових карток (NFT), які швидко розійшлися. Крім того, його кампанія продавала брендовані предмети, такі як біблії «Зробимо Америку знову великою», а також низку товарів, включаючи капелюхи, сорочки, кросівки та інший одяг зі слоганом MAGA та зображенням Трампа. Розваги: він здобув славу і статки як ведучий шоу «Учень», отримавши значний дохід і ще більше зміцнивши свій бренд. Поля для гольфу: бізнесмен володіє та управляє кількома престижними полями для гольфу по всьому світу, що робить значний внесок у його статки. Truth Social: значна частина статків походить від його акцій в Trump Media and Technology Group, яка володіє платформою соціальних мереж Truth Social (NASDAQ: DJT), що стала публічною на початку цього року. За даними Bloomberg, Трамп володіє 114,75 мільйонами акцій і 36 мільйонами привілейованих акцій, що додає до його статків близько $1,2 млрд. Forbes оцінює його частку в Trump Media приблизно в $5,6 млрд. Однак після замаху на його життя вартість акцій Трампа впала на 60%.

Підсумок

Незважаючи на суперечки та юридичні баталії, Трампу вдалося зберегти значні статки, що робить його одним із найбагатших людей, які коли-небудь обіймали посаду президента Сполучених Штатів. За оцінками Forbes і Bloomberg, його статки становлять від $5,7 млрд до $6,37 млрд, хоча сам Трамп часто стверджує, що його статки перевищують $10 млрд, називаючи цю цифру найбільш точною.

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