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Трамп готує власний криптовалютний проєкт

23.08.2024 13:40
Ольга Деркач
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Кандидат в президенти США Дональд Трамп готується до запуску власного криптовалютного проєкту

Трамп готує власний криптовалютний проєкт

Трамп готує власний криптовалютний проєкт Фото: motionarray.com, pngwing.com

Про це він оголосив у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social. У дописі Трампа міститься мало інших деталей, але він і його сини припускають, що вона буде орієнтована на небанківські та недостатньо обслуговувані спільноти.

«Занадто довго пересічний американець був пригнічений великими банками та фінансовими елітами, — йдеться в дописі. — Настав час нам об’єднатися».

Назва платформи, The DeFiant Ones, є грою на тему децентралізованих фінансів і фіатної валюти.

Пост Трампа в Truth Social містить посилання на Telegram-канал ще не випущеної платформи, на якому є пости, датовані 15 серпня, в яких його називають «єдиним офіційним Telegram-каналом для проєкту Trump DeFi». Немає жодних подробиць про те, що передбачає цей проєкт, чи є він децентралізованою автономною організацією, монетою, торговим ринком, криптовалютним блогом чи чимось іншим.

У липні компанія під назвою AMG Software Solutions подала заявки на товарні знаки для термінів Be DeFiant, World Liberty і World Liberty Financial. Торгова марка World Liberty Financial призначена для «надання фінансової інформації в сфері децентралізованих фінансів (DeFi)», йдеться в заявці.

Цікаве по темі: Скільки грошей у Дональда Трампа: огляд статків 45-го президента США

У нещодавніх інтерв’ю сини Трампа Дональд-молодший та Ерік припустили, що проєкт може бути орієнтований на громади, які не отримують достатнього рівня послуг.

«По суті, більше половини цієї країни зараз не можуть користуватися банківськими послугами, — сказав Ерік Трамп. — Це означає, що вони отримають відмову в більшості кредитів від більшості установ. Але з цією технологією вони зможуть майже миттєво отримати схвалення або відмову від кредитора на основі математики, а не політики. Гроші могли б бути на їхньому рахунку за лічені хвилини, а не місяці».

Уявлення про те, що криптовалюта може допомогти людям, які не мають банківських рахунків, отримати кращий доступ до фінансових послуг, широко поширене в індустрії, але звіти свідчать про протилежне. Центр американського прогресу (CAP), ліберальний аналітичний центр, не знайшов «жодних систематичних доказів того, що криптовалютні транзакції є дешевшими за традиційні фінансові операції», зазначивши, що криптовалютні активи в основному використовуються для спекуляцій, а не для платежів.

Раніше ми писали, скільки грошей у криптовалюті зібрав Трамп для президентської кампанії. Для передвиборчої кампанії Дональду Трампу пожертвували біткоїни, Ethereum, токени XRP від Ripple і стейблкоїни USDC, прив’язаний до долара США.

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За матеріалами: The Verge.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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