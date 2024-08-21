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Скільки власників Worldcoin отримують прибуток

21.08.2024 17:30
Олеся Крамаренко
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Криптовалюта Worldcoin (WLD) Сема Альтмана втрачає свою привабливість у цифровому секторі, оскільки не задовольняє світових регуляторів. Це стало каталізатором сильного ведмежого настрою щодо альткоїна, ціни на який впали більш ніж на 40% протягом останнього місяця. Більшість власників WLD зазнали збитків

Скільки власників Worldcoin отримують прибуток

Фото: freepik.com, flaticon.com

Дані IntoTheBlock підтверджують жахливий стан Worldcoin. Лише 1% інвесторів заробляють на поточних цінах WLD. При цьому 81% зазнають збитків, а 18% знаходяться на рівні нульової рентабельності.

Посилений контроль з боку світових регуляторів поставив під сумнів перспективи Worldcoin і плани Сема Альтмана щодо його футуристичного проєкту.

Регуляторні проблеми перешкоджають зростанню Worldcoin

Криптовалютний проєкт, орієнтований на штучний інтелект, зіткнувся з посиленням регулювання в багатьох юрисдикціях. Кенійські регулятори наказали Worldcoin припинити реєстрацію нових користувачів у 2023 році, посилаючись на занепокоєння щодо конфіденційності.

У березні 2023 року іспанський наглядовий орган з питань захисту даних AEPD тимчасово заборонив Worldcoin збирати персональні дані. Регулятор мав на меті уникнути потенційної передачі даних стороннім організаціям. У відповідь Worldcoin звинуватив AEPD у поширенні оманливих і неправдивих заяв про криптовалюту.

Також криптовалюта зіткнулася з проблемами в Гонконзі та Німеччині. У травні проєкт призупинив свою діяльність у Гонконзі, оскільки регулятори назвали процес збору даних надмірним і «непотрібним». Тим часом у Німеччині триває розслідування щодо Worldcoin, і незабаром буде винесено вердикт про те, чи може проєкт продовжувати працювати в Європі.

Worldcoin привернув увагу через свої вимоги до реєстрації, де користувачі повинні сканувати свої очні яблука для верифікації. Це має на меті відрізнити штучний інтелект від людини, а підтверджені користувачі отримають цифрову ідентифікацію World ID.

Криптоентузіасти все ще цікавляться Worldcoin

Інвестори в цифрові активи продовжують вкладати кошти в проєкт Сема Альтмана. Дані Santiment показують, що кількість 24-годинних активних адрес WLD за останню добу зросла на 20% і перевищила 330 000.

Крім того, кількість щоденно створюваних гаманців Worldcoin підскочила із 4 900 з 18 серпня до 11 500, тобто на 133%. Це підтверджує здоровий інтерес з боку нових гравців, попри ведмежий рух WLD протягом останнього місяця. Статистика показує, що кількість китів, які володіють від 1 до 10 мільйонів токенів, збільшилася за останній місяць з 14 до 18.

Раніше ми писали про те, що Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні.

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За матеріалами Invezz.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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