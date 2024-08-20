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Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні

20.08.2024 16:20
Дарія Шуть
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Малайзія погодила впровадження технології сканування райдужки ока Worldcoin для розв’язання національних проблем і розблокування економічних можливостей

Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні

Фото: freepik.com

MIMOS Berhad, науково-дослідний підрозділ уряду Малайзії, підписав меморандум про взаєморозуміння з Worldcoin Foundation, Tools for Humanity (TFH) та MyEG для інтеграції технології Worldcoin у цифрову інфраструктуру країни.

Метою співпраці є вдосконалення роботи з цифровими посвідченнями особи, йдеться у релізі Worldcoin. Нові операції Worldcoin у Малайзії дадуть людям доступ до індивідуальної верифікації за допомогою технології сканування райдужної оболонки ока.

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Потенційні сфери співпраці включають спільне виробництво пристроїв для сканування та інтеграцію блокчейну World Chain з національною блокчейн-інфраструктурою Малайзії.

Зазначається, що Worldcoin Foundation забезпечить відкритість коду своєї технології, TFH надаватиме технічну експертизу, а MYEG працюватиме над технічними інтеграціями та розгортанням обладнання.

У релізі також повідомляється, що наразі близько 6,5 млн людей у всьому світі верифікували свою особу за допомогою Worldcoin.

Нагадаємо, починаючи з 31 липня, станції верифікації Orb будуть доступні в багатьох місцях у Відні. Мешканці Австрії віком від 18 років тепер можуть приєднатися до понад 6,3 млн глобальних учасників мережі Worldcoin.

Цей крок підкреслює поточні зусилля Worldcoin щодо створення масової децентралізованої мережі перевірки особи в Європі та за її межами.

Розширення відбулося після присутності проєкту в сусідній Німеччині, що свідчить про висхідний інтерес до технології в ЄС. Worldcoin прагне надати спосіб цифрової перевірки унікальності особи та статусу людини, які вони вважають основними для встановлення цифрової ідентичності.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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