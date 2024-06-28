В Україні вперше видали токенізовані документи

Випуск токенізованих сертифікатів на блокчейні став першим кроком до верифікації академічних документів за допомогою блокчейн-технологій в Україні

WhiteBIT разом з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» використовують передові блокчейн-технології для верифікації сертифікатів випускників програми «Блокчейн-технології». Цей проєкт є першим прикладом використання технології розподіленого реєстру для підтвердження документів в історії української вищої освіти.

Програма «Блокчейн-технології» для студентів магістратури факультету інформатики Києво-Могилянської академії, розроблена спільно з експертами WhiteBIT, завершилася випуском студентів. Вони отримали свої сертифікати у вигляді токенізованих документів на блокчейні Whitechain. Ці сертифікати підтверджують автентичність традиційних документів і унеможливлюють їх передачу чи підробку.

У рамках програми студенти вивчали такі дисципліни:

криптографія в блокчейн-технологіях;

алгоритми розподіленого обміну криптовалют на основі смарт-контрактів (DeFi);

розробка смарт-контрактів;

технічні інструменти регуляції криптовалют на ринку.

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«Розвиток освіти та імплементація нових технологічних рішень у галузь — те, що ні на мить не має припинитися. Переконаний, що спільною працею ми зможемо побудувати більш стійку та продуктивну освітню інфраструктуру, що відповідатиме вимогам сучасного світу, потребам ринку праці та побажанням українських студентів. Пишаємося співпрацею WhiteBIT та НаУКМА, а також можливістю впроваджувати корисні блокчейн-рішення для прозорості, безпеки та надійності освітніх документів разом з одним з найкращих національних університетів України», — сказав CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Випускники програми «Блокчейн-технології» першими отримали інноваційні сертифікати, які підтверджують їхні досягнення та знання у сфері блокчейн-технологій. Проєкт токенізованих сертифікатів став важливим кроком до забезпечення надійності та безпеки освітніх документів.

Раніше ми розповідали, яким буде ринок токенізованих активів через 10 років. Нове дослідження від Standard Chartered та Synpulse прогнозує, що попит на загальні токенізовані активи може сягнути $30,1 трлн до 2034 року, а активи торговельного фінансування можуть стати одним з трьох найбільших токенізованих активів у світі з часткою 16% від загального обсягу.

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За матеріалами: РБК-Україна.