Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Короткий, але насичений тиждень чекає на економічний календар США, і основна увага буде прикута до ключових інфляційних звітів

Минулого тижня крипторинок різко впав, але за вихідні частково відновився. Прийдешній тиждень може посилити це відновлення, якщо ймовірність зниження ставки знову зросте.

У звіті про зайнятість у США минулого тижня показники виявилися сильнішими за очікування, але шанси на зниження ставки в грудні впали нижче 70% — з 90% місяць тому.

Акції американських компаній зі штучного інтелекту та технологічного сектору впали разом із крипторинком. Тим часом у адміністрації президента США Дональда Трампа закрили Департамент урядової ефективності (DOGE), який, за словами посадовців, «більше не існує».

«Після відновлення роботи уряду США публікується величезний масив накопичених економічних даних», — зазначили автори бюлетеня Kobeissi Letter.

Економічні події цього тижня

Листопад завершується коротким робочим тижнем через День подяки в четвер і Чорну п’ятницю. Цього тижня уряд США продовжить розгрібати накопичені дані після завершення шатдауна.

У вівторок, 25 листопада, мають оприлюднити затриманий звіт за вересень щодо індексу цін виробників (PPI). Це показник витрат для виробників і промисловості, який пов’язаний із собівартістю товарів і роздрібними цінами. Це провідний індикатор інфляції, на який уважно дивляться інвестори й аналітики.

Також 25 листопада оприлюднять дані щодо роздрібних продажів за вересень, індекс споживчої довіри CB за листопад та дані щодо незавершених угод з продажу житла за жовтень.

У середу, 26 листопада, мають опублікувати дані за третій квартал щодо ВВП, а також звіт за вересень щодо індексу споживчих витрат (PCE). Цей показник відображає середню суму, яку споживачі витрачають щомісяця, і використовується Федеральною резервною системою як один із ключових індикаторів інфляції.

У середу також очікують вихід «Бежевої книги» Федрезерву — зведення поточного економічного стану.

Перспективи крипторинку

Крипторинки «настільки перетворилися на індикатор спекуляцій», що минулий обвал не можна розглядати окремо від загальної ринкової динаміки, написав головний стратег Interactive Brokers Стів Соснек.

Загальна капіталізація ринку у понеділок зранку знову піднялася вище ключового рівня $3 трлн. Водночас ринок усе ще нижчий на 32% порівняно з піком жовтня.

Біткоїн коротко торкнувся позначки $88 000, демонструючи плавне відновлення за вихідні після падіння до $82 000, але актив залишається нижчим на 30% від свого історичного максимуму. Більша частина цих втрат сталася за останні два тижні.

Відновлення Ethereum залишається слабшим: актив так і не зміг закріпитися вище $2 850, а альткоїни здебільшого залишаються під тиском.

