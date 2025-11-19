close-btn
Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2025

19.11.2025 12:30
Ольга Деркач

Біткоїн трохи відновився після падіння нижче $90 тис. і станом на момент написання матеріалу торгувався близько $93,4 тис. Втрати на тижневому графіку — майже 10%, а на місячному — близько 14%

Фото: pixabay.com

На початку року Біткоїн коштував приблизно $93 425. Враховуючи поточну ціну, це означає, що монета залишилась на тому ж рівні. Отже, інвестор, який вклав $1 000 у Біткоїн 1 січня 2025 року, сьогодні не мав би ні прибутку, ні збитку.

Технічний аналіз Біткоїна

Корекція посилилася після того, як ціна Біткоїна опустилася нижче психологічної позначки $90 000 і пробила 50-тижневу ковзну середню, що перебуває на рівні $105 000. Востаннє таке поєднання сигналів спостерігалося у січні 2022 року і зазвичай вказує на продовження ведмежого тренду. Це свідчить, що після кількох місяців зростання ринок перейшов у фазу зниження ризиків.

Читайте також: Біткоїн обвалився нижче $90 тис.: огляд крипторинку

З технічного погляду 14-денний індекс відносної сили перебуває на рівні 28,9, що сигналізує про перепроданість Біткоїна. Однак ознак формування розвороту поки що немає. Трейдери стежать, чи втримається рівень $88 000, який збігається з корекцією Фібоначчі 78,6%. Якщо він не витримає, тиск продажів може зрости до $85 000 — це нинішній мінімум 2025 року.

Учасники ринку відстежують великі переміщення у гаманцях та потоки Біткоїн-ETF у пошуку ранніх сигналів стабілізації. Зростання інституційних купівель могло б покращити короткострокові перспективи, тоді як прискорення відпливів, навпаки, вказувало б на подальший ризик падіння. Поки впевненість не повернеться, напрями руху ціни залишатимуться чутливими до змін ліквідності.

Попри те, що Біткоїн досі суттєво дорожчий, ніж у попередні роки, нинішнє падіння нагадує: довгострокове зростання не усуває короткострокової волатильності. Для покращення ринкових настроїв активу потрібно відновитися вище $95-100 тис. та повернутися до 50-тижневої ковзної середньої.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
