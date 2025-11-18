Біткоїн обвалився нижче $90 тис.: огляд крипторинку

Безперервне падіння ціни Біткоїна протягом останніх кількох днів призвело до того, що головна криптовалюта протестувала рівень семимісячного мінімуму нижче $90 тис.

Більшість альткоїнів повторили цей рух: Ethereum опустився нижче $3 тис., BNB — нижче $900, а XRP — у напрямку $2,10. Однак кілька альткоїнів проігнорували загальний обвал.

Біткоїн продовжив падіння

Листопад поки що виявився досить несприятливим для крипторинку. Головна криптовалюта почала місяць на рівні близько $111 тис., але швидко опустилася нижче $100 тис. протягом першого тижня. Минулого вівторка вона майже одразу відновилася вище $107 тис., але далі все йшло тільки вниз.

У наступні кілька днів Біткоїн поступово просідав і в четвер увечері знову впав нижче $100 тис. Ситуація погіршилася у п’ятницю після нового різкого падіння до $94 тис. Вихідні пройшли спокійніше та трохи позитивніше — BTC тримався у вузькому діапазоні між $94 тис. та $96 тис.

Однак новий етап падіння почався у неділю та завершився у понеділок увечері ще різкішим провалом нижче $90 тис. Це стало найнижчим ціновим рівнем Біткоїна приблизно за сім місяців.

Хоча з того часу BTC зміг частково відновитися до поточних $91 тис., його ринкова капіталізація скоротилася до трохи більше ніж $1,8 трлн. Домінування над альткоїнами теж впало нижче 57%.

Читайте також: Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

ICP, HYPE, ASTER поводяться інакше

Зазвичай, коли Біткоїн рухається вниз, більшість альткоїнів повторюють його. Ethereum учора опустився нижче $3 тис., і хоча зараз він уже трохи вище, токен усе одно на 5% нижче за добу. XRP утратив 4,5% вартості, а ZEC впав більш ніж на 10%. ADA, BNB, Solana, DOGE, LINK, XLM, AVAX та HBAR також глибоко в червоній зоні.

Попри те, що більшість середньо- та малокапіталізованих альткоїнів перебувають у такому ж або навіть гіршому стані, є кілька винятків. ICP виділяється найбільше, демонструючи зростання більш ніж на 15% — понад $5,6. HYPE піднявся вище $40 після денного стрибка на 5,5%. ASTER додав 7,5% і тепер тримається вище $1,30.

Загальна ринкова капіталізація крипторинку втратила ще $150 млрд за добу та знизилася до $3,2 трлн за даними CG.

За матеріалами cryptopotato.com.