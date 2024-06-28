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Instagram тестує нову ШІ-функцію: чим особлива

28.06.2024 15:40
Дарія Шуть
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Нова функція дозволить користувачам Instagram створювати різноманітні версії себе за допомогою штучного інтелекту (ШІ)

Instagram тестує нову ШІ-функцію

Фото: freepik.com

Корпорація Meta починає розгортати раннє тестування нової «AI Studio» в Instagram, оголосив гендиректор компанії Марк Цукерберг. Завдяки інструменту творці зможуть створювати власні версії чат-ботів зі ШІ.

За словами Цукерберга, в межах тестування найближчими тижнями в Instagram почне з’являтись ШІ від відомих користувачів, а також штучний інтелект на основі інтересів. Спочатку в тестуванні візьмуть участь приблизно 50 творців і невеликий відсоток звичайних користувачів у США.

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«Поки що вони в основному відображатимуться в повідомленнях і будуть чітко позначені як ШІ», — зазначає він.

Цукерберг також поділився прикладами розмов зі створеними авторами чат-ботами. На Instagram-сторінці користувача можна натиснути кнопку «Повідомлення», щоб розпочати розмову.

Приклад розмови з чат-ботом в Instagram

Приклад розмови з чат-ботом в Instagram. Фото: theverge.com

Сповіщення вгорі попереджає, що повідомлення генеруються ШІ та «деякі можуть бути неточними або недоречними». Meta також містить плашку «ШІ» перед іменем творця та (принаймні на цей момент) тег «бета» після імені людини.

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«Ми тісно співпрацюємо з творцями, щоб створювати їх, щоб вони могли відповідати на запитання своїх підписників і спілкуватися з людьми у корисний і веселий спосіб», — каже Цукерберг.

Поки що це бета-версія нової ШІ-функції в Instagram. Після її удосконалення вона стане доступною для більшої кількості людей. Повноцінно функцію планується запустити у серпні. В першу чергу вона спрямована на те, щоб знаменитості, бізнес і будь-хто охочий міг «створити власний ШІ», який взаємодіятиме зі спільнотою та клієнтами.

Нагадаємо, Instagram розширив дві свої функції безпеки, намагаючись посилити захист від булінгу, особливо для підлітків. Компанія змінює способи «обмеження» та «заборони» коментування у своєму застосунку, щоб дати підліткам способи боротьби з потенційними кривдниками.

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За матеріалами The Verge, Tech Crunch

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїМетаШтучний інтелект
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