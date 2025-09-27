Meta запускає нову соцмережу

Компанія Meta запускає нову функцію під назвою Vibes — стрічку у застосунку Meta AI та на сайті meta.ai для створення й перегляду коротких відео, згенерованих штучним інтелектом (ШІ). По суті, це TikTok чи Instagram Reels, але кожне відео — суцільний ШІ-контент

Гендиректор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск у дописі в Instagram, де виклав низку таких відео. В одному пухнасті істоти перестрибують із кубика на кубик, в іншому — кіт вимішує тісто, а ще в одному — давньоєгипетська жінка робить селфі на балконі з видом на стародавній Єгипет.

За заявами Meta, у новій стрічці користувачі бачитимуть AI-відео як від авторів, так і від інших користувачів. З часом алгоритм почне підбирати персоналізований контент. Можна створити відео «з нуля» або ж ремікснути те, що вже є у стрічці.

Перед публікацією доступно додавання візуальних ефектів, музики та зміна стилю. Після цього відео можна викласти у Vibes, надіслати у приватні повідомлення або ж кроспостити в Instagram та Facebook Stories і Reels.

Керівник напрямку AI в Meta Александр Ванґ повідомив, що на ранньому етапі компанія співпрацює з сервісами Midjourney та Black Forest Labs, паралельно розробляючи власні моделі.

Нову функцію навряд чи тепло зустрінуть, адже соціальні мережі й так переповнені ШІ-відео. Проблема настільки загострилася, що YouTube уже планує посилити правила. Це особливо дивно на тлі того, що сама Meta ще цього року закликала творців уникати «неоригінального» контенту та робити ставку на автентичні історії, а не короткі ролики без цінності.

Запуск Vibes відбувається в момент, коли Meta активно інвестує в розвиток ШІ через побоювання відставання від конкурентів — OpenAI, Anthropic та Google DeepMind.

Джерело: TechCrunch.