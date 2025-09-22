WhatsApp запустив оплату через QR-коди у Business App

Компанія Meta додала функцію оплат за QR-кодом у WhatsApp Business App

Новинку представили на бізнес-саміті компанії в Індії. Вона дає змогу малому бізнесу ділитися QR-кодами в один дотик, щоб клієнти могли оплачувати товари чи послуги безпосередньо у WhatsApp, використовуючи зручний для них метод.

Оплата через WhatsApp уже популярна в Індії. Раніше цього року сервіс отримав «зелене світло» на запуск P2P-переказів для сотень мільйонів користувачів у країні.

Бізнес-додаток WhatsApp пропонує цілий набір інструментів для допомоги малим і середнім підприємствам у спілкуванні з клієнтами та збільшенні продажів. На саміті в Мумбаї, окрім функції оплати, компанія також представила нові рішення для клієнтської підтримки та реклами.

Нагадаємо, що компанія Google анонсувала низку нововведень: «агентні» можливості в Chrome, інтеграцію режиму AI Mode у рядок адреси, нові функції Gemini, боротьбу з шахрайством, автоматичну зміну паролів та інше. Користувачі тепер можуть викликати Gemini прямо у Chrome, натиснувши на іконку вгорі праворуч. Асистент допоможе спростити складну інформацію на будь-якій вебсторінці.

Раніше ми писали, що Meta презентувала розумні окуляри Ray-Ban із дисплеєм у правій лінзі для застосунків, сповіщень і навігації. Керуються вони браслетом Meta Neural Band, що реагує на рухи руки та був уперше показаний торік на Connect у межах проєкту Orion. на відміну від Orion цей продукт буде доступний для купівлі вже за кілька тижнів — з 30 вересня. Ціна становитиме $799.

Крім того, Під час заходу Made on YouTube компанія представила набір нових можливостей для авторів коротких відео. Серед них — адаптована версія генеративної моделі Google для перетворення тексту у відео Veo 3, інструмент реміксування, функція «Редагувати за допомогою ШІ» та інше.

