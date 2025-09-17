YouTube представив нові ШІ-інструменти

Під час заходу Made on YouTube компанія представила набір нових можливостей для авторів коротких відео. Серед них — адаптована версія генеративної моделі Google для перетворення тексту у відео Veo 3, інструмент реміксування, функція «Редагувати за допомогою ШІ» та інше

Спрощена версія під назвою Veo 3 Fast створює відео з меншою затримкою у роздільній здатності 480p, що робить монтаж кліпів простішим, пояснюють у YouTube. Вперше користувачі зможуть генерувати такі ролики із звуком. Оновлення вже з’являється у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, а згодом пошириться на інші країни.

YouTube також додає до Shorts нові можливості Veo: наприклад, можна переносити рух з відео на статичне зображення — зробити так, щоб людина на фото почала танцювати. Технологія дозволяє «захоплювати» рухи й передавати їх іншим об’єктам. Крім того, автори можуть застосовувати до відео різні стилі, а також додавати нові об’єкти чи персонажів за текстовим описом. Ці функції поступово запускатимуться у найближчі місяці.

Ще одна новинка — інструмент реміксування діалогів. Він дозволяє перетворювати репліки з доступних відео на саундтреки для інших Shorts.

«YouTube — найбільший творчий майданчик у світі, де народжуються тренди. Уявіть, що ви почули фразу, яка вас надихає — кумедний вираз, цитату чи унікальний звук — і хочете створити з цього новий трек. З інструментом Speech to Song ви зможете це зробити», — заявила директорка з продукту Shorts та Generative AI Creation Діна Беррада.

Цей інструмент працює на основі музичної моделі Google Lyria 2. Автори зможуть обирати настрій пісні: «chill», «танцювальний» чи «веселий». Спочатку функцію протестують у США, а згодом розширять доступ для більшої кількості авторів.

Окремо YouTube тестує функцію «Редагувати за допомогою ШІ». Вона перетворює «сирий» матеріал з камери на перший чорновий варіант: знаходить кращі моменти, компонуючи їх у відео з музикою та переходами. Також система може додати озвучку, яка реагує на події у кадрі. Мета функції — допомогти авторам швидко отримати базову версію ролика для подальшої роботи.

YouTube експериментує з цією можливістю у Shorts та в застосунку YouTube Create й планує поступове розширення.

