Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail

14.09.2025 14:30
Ольга Деркач

Gmail запускає нову вкладку «Покупки», яка дає користувачам швидкий огляд майбутніх доставок, повідомила Google у четвер. У цій вкладці можна буде переглядати всі листи, пов’язані із замовленнями, в одному місці — навіть з попередніх покупок і відправлень

Фото: freepik.com

Компанія зазначає, що Gmail і надалі показуватиме посилки, які мають прибути протягом 24 годин, у верхній частині вхідних. Нова вкладка просто збирає всю інформацію про покупки в одному місці.

Оновлення вдосконалює функцію відстеження посилок, яку Gmail вперше запустив у 2022 році. Вона дозволяє відстежувати майбутні доставки безпосередньо з Gmail, без потреби переходити на сайт перевізника.

Google підкреслює, що нова функція буде особливо корисною у святковий період. За прогнозом PwC, пов’язаного зі святами 2025 року, 39% загальних запланованих витрат на подарунки припаде на п’ятиденний період, зокрема, на кіберпонеділок. Нова вкладка допоможе користувачам відслідковувати всі ці доставки ефективніше, зазначає компанія.

Функція починає запускатися вже сьогодні у мобільній та вебверсіях для користувачів особистих акаунтів Google по всьому світу.

Фото: Google

Читайте також: Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

Google також повідомила, що оновлює категорію «Промоакції» у Gmail, дозволяючи сортувати листи за критерієм «найактуальніші». Це, за словами компанії, полегшить пошук оновлень про знижки від улюблених брендів. Крім того, Gmail нагадуватиме користувачам про майбутні акції та актуальні пропозиції.

Це оновлення почне поступово запускатися найближчими тижнями у мобільних додатках Gmail для власників особистих акаунтів.

Сьогоднішнє оголошення йде слідом за недавнім запуском іншої функції Gmail, яка допомагає керувати підписками та впорядковувати пошту, дозволяючи переглядати всі підписки в одному місці та легко відписуватися від тих, які більше не потрібні.

За матеріалами techcrunch.com.

