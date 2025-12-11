close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

11.12.2025 11:20
Ольга Деркач

Наступного понеділка, 15 грудня, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) виплатить чергові квартальні дивіденди

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

Фото: freepik.com

Технологічна компанія нарахує дивіденди в розмірі $0,21 на акцію всім акціонерам, які володітимуть паперами станом на дивідендну дату 8 грудня 2025 року.

Скільки зароблять власники 100 акцій Google

Інвестори, які тримають 100 акцій GOOGL, отримають $21 дивідендного доходу за цей квартал. Загальна сума виплат за рік таким інвесторам має скласти $83, з огляду на те, що в першому кварталі компанія виплачувала трохи менше — $0,20 на акцію.

У підсумку річна сума означає зростання дивідендів Google на 33,83% порівняно з 2024 роком, коли компанія вперше почала ділитися частиною прибутку з інвесторами.

Водночас квартальний платіж Google залишається незмінним порівняно з попередньою виплатою — $0,21, які інвестори отримали 15 вересня 2025 року.

Цікаве по темі: Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025

Завершується другий рік дивідендів Google

Разом із наступною виплатою Alphabet завершить другий рік дивідендних виплат і фактично закріпить за собою новий статус компанії для пасивного доходу.

Згідно з останніми ринковими даними, середній період відновлення ціни акцій Google становить лише 11,3 дня, тобто папери зазвичай досить швидко відновлюються після настання екс-дивідендної дати.

Крім того, компанія наразі має прогнозний коефіцієнт виплат на рівні 7,5%, що підкреслює значний запас міцності прибутків і стійкість майбутніх дивідендних виплат.

Водночас поточна дивідендна дохідність на рівні близько 0,26% свідчить, що підхід до повернення капіталу інвесторам залишається доволі консервативним, попри помітне зростання дивідендів порівняно з минулим роком, яке вселяє певний оптимізм.

Нагадаємо, що Google оновила свою модель генерації зображень, додала нові можливості редагування, вищу роздільність, точніше відтворення тексту та можливість шукати інформацію в інтернеті.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google презентувала нову ШІ-модель Gemini 3

Google створить ШІ-центри в космосі: проєкт Suncatcher

Google оголосила про прорив у квантових обчисленнях

Джерело: Finbold.

Рубрики: GoogleГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025 04.12.2025

Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025
Українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma від Google 01.12.2025

Українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma від Google
Google випустила Nano Banana Pro — оновлену модель для генерації зображень 21.11.2025

Google випустила Nano Banana Pro — оновлену модель для генерації зображень
Google презентувала нову ШІ-модель Gemini 3 19.11.2025

Google презентувала нову ШІ-модель Gemini 3
Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд 17.11.2025

Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд
Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України 12.11.2025

Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  12:30

Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію

 Сьогодні  11:20

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

 Сьогодні  10:10

НБУ планує змінити деякі умови функціонування фінкомпаній

 10.12.2025  20:10

Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи

 10.12.2025  19:00

Вартість інтернету в Україні може зрости у 10 разів

 10.12.2025  17:50

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

 10.12.2025  16:40

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.