Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

Наступного понеділка, 15 грудня, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) виплатить чергові квартальні дивіденди

Технологічна компанія нарахує дивіденди в розмірі $0,21 на акцію всім акціонерам, які володітимуть паперами станом на дивідендну дату 8 грудня 2025 року.

Скільки зароблять власники 100 акцій Google

Інвестори, які тримають 100 акцій GOOGL, отримають $21 дивідендного доходу за цей квартал. Загальна сума виплат за рік таким інвесторам має скласти $83, з огляду на те, що в першому кварталі компанія виплачувала трохи менше — $0,20 на акцію.

У підсумку річна сума означає зростання дивідендів Google на 33,83% порівняно з 2024 роком, коли компанія вперше почала ділитися частиною прибутку з інвесторами.

Водночас квартальний платіж Google залишається незмінним порівняно з попередньою виплатою — $0,21, які інвестори отримали 15 вересня 2025 року.

Завершується другий рік дивідендів Google

Разом із наступною виплатою Alphabet завершить другий рік дивідендних виплат і фактично закріпить за собою новий статус компанії для пасивного доходу.

Згідно з останніми ринковими даними, середній період відновлення ціни акцій Google становить лише 11,3 дня, тобто папери зазвичай досить швидко відновлюються після настання екс-дивідендної дати.

Крім того, компанія наразі має прогнозний коефіцієнт виплат на рівні 7,5%, що підкреслює значний запас міцності прибутків і стійкість майбутніх дивідендних виплат.

Водночас поточна дивідендна дохідність на рівні близько 0,26% свідчить, що підхід до повернення капіталу інвесторам залишається доволі консервативним, попри помітне зростання дивідендів порівняно з минулим роком, яке вселяє певний оптимізм.

Нагадаємо, що Google оновила свою модель генерації зображень, додала нові можливості редагування, вищу роздільність, точніше відтворення тексту та можливість шукати інформацію в інтернеті.

