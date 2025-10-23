Google оголосила про прорив у квантових обчисленнях

Компанія Google заявила, що розробила комп’ютерний алгоритм, який відкриває шлях до практичного застосування квантових обчислень і здатний генерувати унікальні дані для використання зі штучним інтелектом

Новий алгоритм під назвою Quantum Echoes, який працює на квантовому чипі компанії, у 13 000 разів швидший за найскладніші класичні алгоритми, що виконуються на суперкомп’ютерах, повідомили в Google.

У майбутньому алгоритм Quantum Echoes може допомогти у вимірюванні молекулярної структури, що сприятиме розробці нових ліків і дослідженням у галузі матеріалознавства — через ідентифікацію нових типів матеріалів.

Google, яка входить до складу Alphabet, є однією з кількох великих технологічних компаній, зокрема Amazon і Microsoft, що інвестують у квантові обчислення — технологію, яка обіцяє прискорити обчислення та розв’язувати задачі, недосяжні для сучасних машин.

Цікаве по темі: Google запустив ШІ-платформу для бізнесу

Минулого року Google представила свій квантовий чип Willow, який, за словами компанії, здатен подолати ключову проблему «кубітів» — основних елементів квантових обчислень. Розробка алгоритму, за оцінкою керівників, є приблизно настільки ж значущою, як і створення самого чипа.

Алгоритм також можна перевірити на інших квантових комп’ютерах або шляхом експериментів. Перевірюваність даних означає, що вони можуть мати практичне застосування.

«Якщо я не можу довести, що дані правильні, як я можу щось із ними робити?» — сказав Том О’Браєн, науковий співробітник Google.

Щодо штучного інтелекту, інженери Google сподіваються використати алгоритм для створення нових наборів даних у сферах, таких як науки про життя, де якісних даних для навчання моделей ШІ наразі не існує.

Джерело: Reuters.