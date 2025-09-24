Google запускає AI Plus в Україні

Google офіційно розширює доступ до свого нового плану Google AI Plus ще на 40 країн світу, серед яких і Україна. Це означає, що українські користувачі тепер отримали доступ до розширених можливостей штучного інтелекту Google

Google AI Plus був вперше представлений в Індонезії, де сервіс отримав дуже позитивні відгуки. Тепер компанія робить наступний крок — глобальне розширення, і Україна входить до списку країн, де відсьогодні можна підключити цей тариф.

Що пропонує Google AI Plus

План орієнтований на людей, які активно використовують інструменти Google для роботи, навчання чи творчості. Серед ключових можливостей:

розширені ліміти для генерації та редагування зображень у моделі Nano Banana, інтегрованій у додаток Gemini. Це відкриває нові можливості для дизайнерів, маркетологів, студентів та всіх, хто працює з візуальним контентом; більше доступу до відеомоделі Veo 3 Fast — безпосередньо у Gemini та в передових інструментах для креаторів Whisk і Flow. Це дозволяє створювати якісне відео та візуальні історії значно швидше;

інтеграція Gemini у Gmail, Docs, Sheets та інші сервіси. Тепер AI-помічник буде під рукою під час написання листів, роботи з таблицями чи створення документів; Підвищені ліміти в NotebookLM, що допоможе ефективніше структурувати й аналізувати інформацію;

200 ГБ хмарного сховища для Google Photos, Drive та Gmail; Сімейний доступ — усі ці переваги можна розділити з п’ятьма членами родини.

Цікаве по темі: Google додав у Chrome нові ШІ-функції

Запуск Google AI Plus в Україні — це ще один крок до того, щоб українці отримували доступ до найсучасніших технологій одночасно зі світом. В умовах війни й активної цифровізації бізнесу доступ до інструментів штучного інтелекту стає не просто зручністю, а реальною конкурентною перевагою.

Підприємці зможуть автоматизувати більше процесів, студенти — швидше готуватися до занять і працювати над проєктами, а креатори — створювати відео та зображення професійного рівня без додаткових витрат на спеціалізоване ПЗ.

Ціна Google AI Plus варіюється залежно від країни. Для українських користувачів вартість буде озвучена безпосередньо в додатку під час підключення. За рахунок сімейного доступу витрати можна розділити між кількома користувачами.

Разом із Україною Google AI Plus стартував ще в 39 країнах, серед яких Мексика, Марокко, Нігерія, Узбекистан, В’єтнам, Єгипет та інші. Таким чином, Google робить свої AI-інструменти доступними вже для десятків мільйонів нових користувачів.

