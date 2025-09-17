close-btn
PaySpaceMagazine

Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів

17.09.2025 18:40
Ольга Деркач

Компанія Google оголосила про запуск відкритого протоколу для покупок, ініційованих агентами зі штучним інтелектом (ШІ) — автоматизованими програмами, здатними робити покупки та ухвалювати рішення від імені користувачів

Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів

Фото: freepik.com

Новий стандарт отримав назву Agent Payments Protocol (AP2) і вже має підтримку понад 60 рітейлерів та фінансових установ. Його завдання — забезпечити сумісність між різними ШІ-платформами, платіжними системами та продавцями, а також створити простежуваний слід для кожної транзакції.

Керівники Google підкреслили відкритий характер ініціативи. «Ми прагнемо розвивати цей протокол у відкритому, колаборативному форматі — зокрема, через міжнародні органи стандартизації. І запрошуємо всю спільноту платіжних та технологічних компаній будувати це майбутнє разом із нами», — написали Ставан Паріх і Рао Сурапанені, віцепрезиденти Google та Google Cloud.

AP2 орієнтований на майбутнє, де ШІ-агенти регулярно здійснюють покупки від імені клієнтів і взаємодіють у реальному часі з агентами ритейлерів. Google наводить приклад: користувач просить агента підготувати все для велоподорожі, і в цей момент агент веломагазину пропонує обмежений у часі пакетний оффер.

Інший сценарій — користувач задає лише дати, місце та бюджет для відпочинку на вихідні.

Цікаве по темі: Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail

«Агент може взаємодіяти з авіакомпаніями, готелями та платформами бронювання. Знайшовши відповідний варіант, він одночасно виконує криптографічно підписані бронювання», — пояснюють у Google.

Щоб забезпечити контроль, протокол вимагає два рівні підтвердження:

  • intent mandate — намір користувача (наприклад, «ШІ, я хочу краватку в горошок»), що дозволяє агенту шукати конкретний товар і вести переговори з продавцями;
  • cart mandate — остаточне схвалення покупки після того, як знайдений конкретний товар.

Є й опція повністю автоматизованих покупок: агент може самостійно згенерувати cart mandate, якщо intent mandate містить детальні правила — ціну, час, додаткові обмеження. В будь-якому випадку всі дії фіксуються у перевірюваному журналі транзакцій, що дає змогу розглядати випадки шахрайства.

У партнерстві з Coinbase, MetaMask та Ethereum Foundation Google створила розширення, яке інтегрує криптопротокол x402. Це дозволяє агентам здійснювати покупки безпосередньо з криптогаманців.

Як і будь-який протокол, успіх AP2 залежатиме від підтримки екосистеми — насамперед розробників, які будуватимуть системи агентних покупок. Водночас Google вже заручилася підтримкою великих фінансових гравців, серед яких Mastercard, American Express та PayPal. Це дає новому стандарту вагомий старт.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google

У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу

Джерело: TechCrunch.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації 16.09.2025

Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації
Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail 14.09.2025

Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail
Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною 12.09.2025

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною
Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google 04.09.2025

Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google
У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу 27.08.2025

У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу
Київстар підписав угоду про партнерство з Google 22.08.2025

Київстар підписав угоду про партнерство з Google
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  18:40

Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів

 Сьогодні  18:00

Скільки грошей Мінфін залучив від продажу ОВДП у 2025

 Сьогодні  17:20

YouTube представив нові ШІ-інструменти

 Сьогодні  16:40

У застосунку «Резерв+» з’явився новий статус: що він означає

 Сьогодні  16:00

ЄБРР надав Україні понад €7 млрд з 2022 року

 Сьогодні  15:20

Криптокити скуповують Dogecoin.: як змінилася ціна та чого чекати

 Сьогодні  14:40

Tether випустив $2 млрд USDT в мережі Ethereum за 45 хвилин

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.