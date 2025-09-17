Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів

Компанія Google оголосила про запуск відкритого протоколу для покупок, ініційованих агентами зі штучним інтелектом (ШІ) — автоматизованими програмами, здатними робити покупки та ухвалювати рішення від імені користувачів

Новий стандарт отримав назву Agent Payments Protocol (AP2) і вже має підтримку понад 60 рітейлерів та фінансових установ. Його завдання — забезпечити сумісність між різними ШІ-платформами, платіжними системами та продавцями, а також створити простежуваний слід для кожної транзакції.

Керівники Google підкреслили відкритий характер ініціативи. «Ми прагнемо розвивати цей протокол у відкритому, колаборативному форматі — зокрема, через міжнародні органи стандартизації. І запрошуємо всю спільноту платіжних та технологічних компаній будувати це майбутнє разом із нами», — написали Ставан Паріх і Рао Сурапанені, віцепрезиденти Google та Google Cloud.

AP2 орієнтований на майбутнє, де ШІ-агенти регулярно здійснюють покупки від імені клієнтів і взаємодіють у реальному часі з агентами ритейлерів. Google наводить приклад: користувач просить агента підготувати все для велоподорожі, і в цей момент агент веломагазину пропонує обмежений у часі пакетний оффер.

Інший сценарій — користувач задає лише дати, місце та бюджет для відпочинку на вихідні.

«Агент може взаємодіяти з авіакомпаніями, готелями та платформами бронювання. Знайшовши відповідний варіант, він одночасно виконує криптографічно підписані бронювання», — пояснюють у Google.

Щоб забезпечити контроль, протокол вимагає два рівні підтвердження:

intent mandate — намір користувача (наприклад, «ШІ, я хочу краватку в горошок»), що дозволяє агенту шукати конкретний товар і вести переговори з продавцями; cart mandate — остаточне схвалення покупки після того, як знайдений конкретний товар.

Є й опція повністю автоматизованих покупок: агент може самостійно згенерувати cart mandate, якщо intent mandate містить детальні правила — ціну, час, додаткові обмеження. В будь-якому випадку всі дії фіксуються у перевірюваному журналі транзакцій, що дає змогу розглядати випадки шахрайства.

У партнерстві з Coinbase, MetaMask та Ethereum Foundation Google створила розширення, яке інтегрує криптопротокол x402. Це дозволяє агентам здійснювати покупки безпосередньо з криптогаманців.

Як і будь-який протокол, успіх AP2 залежатиме від підтримки екосистеми — насамперед розробників, які будуватимуть системи агентних покупок. Водночас Google вже заручилася підтримкою великих фінансових гравців, серед яких Mastercard, American Express та PayPal. Це дає новому стандарту вагомий старт.

Джерело: TechCrunch.