YouTube тестує функцію «картинка в картинці» для реклами

YouTube тестує функцію «картинка в картинці», щоб зробити рекламу менш дратівливою, принаймні для відео в прямому ефірі

YouTube оголосив, що проводить новий експеримент, який має призвести до того, що реклама стане трохи більш терпимою, ніж раніше. За словами компанії, вона почне тестувати рекламний формат, який дозволяє показувати рекламу паралельно з прямим ефіром у форматі «картинка в картинці».

Наразі, коли настає час реклами, глядач відривається від потоку, оскільки відео переходить до повноекранної реклами. Однак у новому форматі глядач зможе продовжувати дивитися контент у прямому ефірі, не боячись пропустити щось через перерву на рекламу.

Що стосується творців, YouTube повідомляє, що канали зможуть вибрати новий формат у налаштуваннях монетизації. Вони також зможуть встановити цей формат за замовчуванням для будь-яких майбутніх прямих трансляцій.

«Монетизовані канали можуть встановити рекламу в середині ролика за замовчуванням для майбутніх прямих трансляцій на рівні каналу. Налаштування на рівні каналу дозволяють вибрати налаштування монетизації, які будуть використовуватися за замовчуванням для всіх новостворених прямих трансляцій», — заявляють в YouTube.

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Щоб вибрати налаштування на рівні каналу: відкрийте панель керування прямим ефіром, а потім у лівому нижньому кутку натисніть «Налаштування».

Крім того, творці зможуть побачити розподіл своїх рекламних доходів від прямих трансляцій і повторів на своїй сторінці аналітики.

Хоча цей крок, схоже, свідчить про те, що YouTube розуміє, наскільки руйнівною є його реклама, за цим кроком може стояти й інший намір. Це лише припущення, але не виключено, що YouTube вважає, що PiP-реклама може допомогти відмовити глядачів від увімкнення блокувальників реклами на сайті.

Компанія заявляє, що користувачі почнуть бачити тест наживо в середині ролика в найближчі місяці. Однак новий формат реклами побачать лише окремі користувачі на окремих пристроях.

Нагадаємо, що YouTube запустив ШІ-інструмент для коригування відео. YouTube випустив оновлений «інструмент стирання», який дозволяє авторам легко видаляти будь-яку музику, захищену авторським правом, зі своїх відео, не впливаючи на інші аудіофайли, такі як діалоги або звукові ефекти.

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За матеріалами: Android Authority.