YouTube додав низку нових функцій: що змінилося

YouTube запустив низку нових функцій для передплатників преміум-підписки

Тільки нещодавно зʼявився швидкий спосіб пропустити нудні частини відео. Коли користувачі двічі натискають на відео, воно переходить до того, що YouTube позначив як найцікавіші частини на основі комбінації даних штучного інтелекту та глядацької аудиторії. Наразі ця функція доступна в США для користувачів Android, але найближчими тижнями вона буде доступна і для користувачів iOS.

Тепер він додав ще низку функцій. На Android користувачі преміум-підписки тепер можуть дивитися Shorts, перевіряючи електронну пошту, переглядаючи соціальні мережі або займаючись іншими справами в інших додатках, завдяки новій функції «картинка в картинці».

Користувачі також отримають доступ до останніх експериментальних функцій відеохостингу. Однією з найновіших тестових функцій YouTube є «розумні» завантаження для Shorts, які автоматично зберігають відео на пристроях користувачів, щоб потім переглядати їх в офлайн-режимі.

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Крім того, користувачі Android тепер мають доступ до розмовного штучного інтелекту (ШІ), який може відповідати на їхні запитання та пропонувати пов’язаний контент, не відриваючись від перегляду того, що грає на екрані. Наразі ця функція доступна лише для користувачів у США і лише для англомовних відео, на яких є кнопка «Запитати».

Нарешті, передплатники преміум-підписки мають доступ до оновленої сторінки перегляду YouTube, що, вочевидь, полегшує пошук пов’язаного контенту.

YouTube Premium видаляє рекламу з відео і надає підписникам доступ до офлайн-перегляду, Music Premium та інших переваг. У лютому платформа для обміну відео, що належить Google, повідомила, що вона досягла 100 мільйонів передплатників як для Premium, так і для Music, але вона намагається залучити більше людей, які платять за її послуги. Окрім запровадження нових переваг, вона також веде війну проти блокувальників реклами і нещодавно почала запобігати доступу до своїх відео через додатки, що блокують рекламу.

Нагадаємо, що YouTube скасовує преміум-підписки деяких користувачів. Платформа YouTube скасовує підписки, в яких країна реєстрації не відповідає місцезнаходженню користувача.

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За матеріалами: Engadget.