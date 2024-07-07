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YouTube запустив ШІ-інструмент для коригування відео

07.07.2024 15:00
Микола Деркач
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4 липня YouTube випустив оновлений «інструмент стирання», який дозволяє авторам легко видаляти будь-яку музику, захищену авторським правом, зі своїх відео, не впливаючи на інші аудіофайли, такі як діалоги або звукові ефекти

YouTube запустив ШІ-інструмент для коригування відео

YouTube запустив ШІ-інструмент для коригування відео Фото: freepik.com

Керівник YouTube Ніл Мохан написав про цей інструмент на X і сказав: «Хороші новини, автори: наш оновлений інструмент «Стерти пісню» допоможе вам легко видалити музику, захищену авторським правом, з вашого відео (залишаючи решту аудіозаписів недоторканими)».

Компанія повідомила, що вже деякий час тестувала інструмент стирання, але він не був настільки точним у видаленні пісень, захищених авторським правом. Новий інструмент використовує алгоритм на основі штучного інтелекту, щоб конкретно виявити і видалити цю пісню, не впливаючи на інші аудіозаписи в кліпі.

Цікаве по темі: YouTube скасовує преміум-підписки деяких користувачів

На своїй сторінці підтримки YouTube все ще попереджає, що іноді алгоритм може не видалити лише пісню.

«Це редагування може не спрацювати, якщо пісню важко видалити. Якщо цей інструмент не може успішно виконати задачу, ви можете спробувати інші варіанти редагування, наприклад, вимкнути весь звук у заявлених сегментах або вирізати заявлені сегменти», — йдеться в повідомленні компанії.

Автори можуть вибрати функцію «Вимкнути весь звук у заявлених сегментах», щоб прибрати фрагменти відео, які містять матеріали, захищені авторським правом. Після того, як автор успішно відредагує відео, YouTube видаляє вимогу щодо ідентифікації контенту — система компанії для визначення використання захищеного авторським правом контенту в різних кліпах.

Раніше ми писали, що YouTube запустив низку нових функцій для передплатників преміум-підписки.

Зокрема, на Android користувачі преміум-підписки тепер можуть дивитися Shorts, перевіряючи електронну пошту, переглядаючи соціальні мережі або займаючись іншими справами в інших застосунках, завдяки новій функції «картинка в картинці».

Користувачі також отримають доступ до останніх експериментальних функцій відеохостингу. Однією з найновіших тестових функцій YouTube є «розумні» завантаження для Shorts, які автоматично зберігають відео на пристроях користувачів, щоб потім переглядати їх в офлайн-режимі.

Також нещодавно зʼявився швидкий спосіб пропустити нудні частини відео.

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За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїYouTubeШтучний інтелект
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