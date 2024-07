YouTube запустив ШІ-інструмент для коригування відео

4 липня YouTube випустив оновлений «інструмент стирання», який дозволяє авторам легко видаляти будь-яку музику, захищену авторським правом, зі своїх відео, не впливаючи на інші аудіофайли, такі як діалоги або звукові ефекти

Керівник YouTube Ніл Мохан написав про цей інструмент на X і сказав: «Хороші новини, автори: наш оновлений інструмент «Стерти пісню» допоможе вам легко видалити музику, захищену авторським правом, з вашого відео (залишаючи решту аудіозаписів недоторканими)».

Good news creators: our updated Erase Song tool helps you easily remove copyright-claimed music from your video (while leaving the rest of your audio intact). Learn more… https://t.co/KeWIw3RFeH

— Neal Mohan (@nealmohan) July 3, 2024