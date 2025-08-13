close-btn
PaySpaceMagazine

Українці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу

13.08.2025 19:00
Микола Деркач

Мінекономіки збільшило до 16 млн грн розмір грантів для бізнесу, який постраждав через війну

Українці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу

Фото: t.me/svyrydenkoy

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів — подавайтеся на грант Мінекономіки через портал Дія. Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з’явилася у Дії», — написала вона.

Деталі оновленої програми грантів для переробних підприємств:

  • якщо обладнання знищене війною — грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава;
  • при купівлі українського обладнання — компенсація 70% вартості;
  • грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Подати заявку можна онлайн, рішення — до місяця.

Умова — створити від 5 робочих місць і працювати щонайменше 3 роки.

Це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити понад 20 тис. робочих місць.

Читайте також: «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

Нагадаємо, що стартував другий етап грантової програми «СТВОРЮЙ!» — ініціативи на підтримку жіночого підприємництва у сфері виробництва та переробки. Прийом заявок уже відкрито, а загальний бюджет цього етапу перевищує $1 000 000.

«СТВОРЮЙ!» — це грантова програма для жінок, які ведуть бізнес у сфері виробництва та переробки. У 2024 році вона отримала понад тисячу заявок з усієї України: від власниць меблевих і ювелірних брендів до керівниць фермерських господарств, друкарень і заводів. За результатами першого етапу було обрано 65 переможниць.

Також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий перелік заявок, які пройшли перевірку та набрали необхідну кількість балів. Загальна сума погоджених грантів становить понад 81,3 млн грн, з яких близько 38 млн грн буде профінансовано Мінекономіки, решта — Державною службою зайнятості України.

«В цю хвилю ще 16 переробних підприємств отримали можливість залучити для розвитку грант від держави. Загальна сума заявлених коштів — понад 81 мільйон гривень. Серед них виробники харчів, одягу, будівельних матеріалів з металу та пластмас, устаткування, БПЛА та металообробні підприємства. Загалом з початку року ми вже погодили 192 заявки на суму понад 955,6 мільйонів гривень. Нагадаю, що в липні уряд додав у грантову програму ще один важливий напрям — гранти на відновлення. Переробні підприємства, потужності яких постраждали через влучання, зможуть залучити додаткові  кошти для відбудови», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні стартувала нова грантова програма для бізнесу

Українські ШІ-стартапи можуть отримати гранти від Міноборони

Мінекономіки запустило програму грантів на навчання для молодих підприємців

Рубрики: БанкиВійна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Деяким українцям доведеться заплатити вдвічі більше за стаж 13.08.2025

Деяким українцям доведеться заплатити вдвічі більше за стаж
Нова пошта буде стягувати додаткову плату за одну з послуг 12.08.2025

Нова пошта буде стягувати додаткову плату за одну з послуг
Українські стартапи можуть отримати до €500 тис. від EIC 12.08.2025

Українські стартапи можуть отримати до €500 тис. від EIC
У Резерв+ зʼявився новий сервіс 12.08.2025

У Резерв+ зʼявився новий сервіс
«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
В Україні планують підвищити стипендії деяким студентам до 8000 грн 12.08.2025

В Україні планують підвищити стипендії деяким студентам до 8000 грн
Вибір редакції
Всі
«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

 Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
ТОП статей 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
Останні новини
Сьогодні  20:40

Сем Альтман планує створити конкурента Neuralink Ілона Маска

 Сьогодні  19:50

НБУ планує змінити вимоги до системи BankID

 Сьогодні  19:00

Українці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу

 Сьогодні  18:00

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

 Сьогодні  17:00

Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози

 Сьогодні  16:00

Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня

 Сьогодні  15:00

Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.