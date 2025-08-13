Українці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу

Мінекономіки збільшило до 16 млн грн розмір грантів для бізнесу, який постраждав через війну

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів — подавайтеся на грант Мінекономіки через портал Дія. Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з’явилася у Дії», — написала вона.

Деталі оновленої програми грантів для переробних підприємств:

якщо обладнання знищене війною — грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава;

при купівлі українського обладнання — компенсація 70% вартості;

грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Подати заявку можна онлайн, рішення — до місяця.

Умова — створити від 5 робочих місць і працювати щонайменше 3 роки.

Це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити понад 20 тис. робочих місць.

Читайте також: «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

Нагадаємо, що стартував другий етап грантової програми «СТВОРЮЙ!» — ініціативи на підтримку жіночого підприємництва у сфері виробництва та переробки. Прийом заявок уже відкрито, а загальний бюджет цього етапу перевищує $1 000 000.

«СТВОРЮЙ!» — це грантова програма для жінок, які ведуть бізнес у сфері виробництва та переробки. У 2024 році вона отримала понад тисячу заявок з усієї України: від власниць меблевих і ювелірних брендів до керівниць фермерських господарств, друкарень і заводів. За результатами першого етапу було обрано 65 переможниць.

Також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий перелік заявок, які пройшли перевірку та набрали необхідну кількість балів. Загальна сума погоджених грантів становить понад 81,3 млн грн, з яких близько 38 млн грн буде профінансовано Мінекономіки, решта — Державною службою зайнятості України.

«В цю хвилю ще 16 переробних підприємств отримали можливість залучити для розвитку грант від держави. Загальна сума заявлених коштів — понад 81 мільйон гривень. Серед них виробники харчів, одягу, будівельних матеріалів з металу та пластмас, устаткування, БПЛА та металообробні підприємства. Загалом з початку року ми вже погодили 192 заявки на суму понад 955,6 мільйонів гривень. Нагадаю, що в липні уряд додав у грантову програму ще один важливий напрям — гранти на відновлення. Переробні підприємства, потужності яких постраждали через влучання, зможуть залучити додаткові кошти для відбудови», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні стартувала нова грантова програма для бізнесу

Українські ШІ-стартапи можуть отримати гранти від Міноборони

Мінекономіки запустило програму грантів на навчання для молодих підприємців