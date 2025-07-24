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Мінекономіки виділить понад 81 млн грн грантів для 16 підприємств

24.07.2025 17:20
Ольга Деркач

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий перелік заявок, які пройшли перевірку та набрали необхідну кількість балів. Загальна сума погоджених грантів становить понад 81,3 млн грн, з яких близько 38 млн грн буде профінансовано Мінекономіки, решта — Державною службою зайнятості України

Мінекономіки виділить понад 81 млн грн грантів для 16 підприємств

Мінекономіки виділить понад 81 млн грн грантів для 16 підприємств Фото: unsplash.com, freepik.com

Грантова програма є складовою політики розвитку українських виробників  «Зроблено в Україні». На умовах співфінансування підприємства переробної галузі отримують кошти на модернізацію працюючого обладнання, придбання й запуск нового.

«В цю хвилю ще 16 переробних підприємств отримали можливість залучити для розвитку грант від держави. Загальна сума заявлених коштів — понад 81 мільйон гривень. Серед них виробники харчів, одягу, будівельних матеріалів з металу та пластмас, устаткування, БПЛА та металообробні підприємства. Загалом з початку року ми вже погодили 192 заявки на суму понад 955,6 мільйонів гривень. Нагадаю, що в липні уряд додав у грантову програму ще один важливий напрям — гранти на відновлення. Переробні підприємства, потужності яких постраждали через влучання, зможуть залучити додаткові  кошти для відбудови», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

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Окрім грантів на відновлення, Уряд вніс в оновлений Порядок реалізації програми «Гранти для переробних підприємств» і інші додаткові пункти, які розширюють її дію:

  • підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції;
  • грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів — зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (R&D);
  • якщо проєкт складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70%  грантові кошти;
  • подаватися на грант повторно можуть ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов’язання за попереднім договором (після затвердження Мінекономіки акту про виконання умов попереднього гранту).

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Документи можна подати через платформу Дія. Умови грантової програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії, підприємств у прифронтових регіонах та постраждалих від влучань російських ракет та дронів.

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Джерело: Мінекономіки.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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