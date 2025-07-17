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Жінки-підприємиці можуть отримати гранти до $15 000: деталі

17.07.2025 12:10
Ольга Деркач

Оголошено другий етап грантової програми «СТВОРЮЙ!» — ініціативи на підтримку жіночого підприємництва у сфері виробництва та переробки. Прийом заявок уже відкрито, а загальний бюджет цього етапу перевищує $1 000 000

Жінки-підприємиці можуть отримати гранти до $15 000: деталі

Жінки-підприємиці можуть отримати гранти до $15 000: деталі Фото: freepik.com

«СТВОРЮЙ!» — це грантова програма для жінок, які ведуть бізнес у сфері виробництва та переробки. У 2024 році вона отримала понад тисячу заявок з усієї України: від власниць меблевих і ювелірних брендів до керівниць фермерських господарств, друкарень і заводів. За результатами першого етапу було обрано 65 переможниць.

У 2025 році програма продовжується. Максимальний розмір гранту становить до $15 000. Кошти можна використати на закупівлю обладнання, його доставку та монтаж, а також придбання програмного забезпечення (до 30% від загальної суми гранту).

Подати заявку можна до 31 жовтня 2025 року включно на сайті за посиланням.

Хто може податися:

  • жінки-підприємиці, зареєстровані як ФОП, або співвласниці ТОВ чи приватних підприємств (у жінки має бути щонайменше 51% у бізнесі);
  • бізнес має належати до секції С за КВЕД (переробна промисловість), бути чинним і працювати не менше одного року станом на дату подачі заявки.

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«Коли ми запускали програму «СТВОРЮЙ!», не очікували такого великого відгуку. Понад тисяча заявок від жінок з усієї України — від власниць фабрик, крафтових майстерень, переробних і машинобудівних підприємств. Обрати 65 переможниць було непросто. Серед них — і підприємниці з великих міст, і ті, хто працює в невеликих громадах чи селах. Є власниці меблевих і ювелірних брендів, дизайнерки одягу, керівниці друкарень, фермерських господарств, заводів. Усі вони — сильні приклади того, як жінки в Україні створюють робочі місця, розвивають економіку і тримають бізнес у дуже непростий час. Ми продовжуємо цю програму, бо бачимо її ефект. І хочемо, щоб таких історій було більше. Тому закликаю інших підприємиць подаватися. Ми зі свого боку готові підтримати — фінансово і системно. Бо саме такі бізнеси сьогодні є опорою для відновлення країни», — сказала Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України.

Програму реалізує KSE Foundation у партнерстві з мережею мультимаркетів «Аврора» та АТ «Ощадбанк». Ініціаторами виступили Міністерство економіки України та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Відповідний меморандум було підписано під час конференції з питань відновлення України URC 2025 у Римі.

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Джерело: Міністерство економіки України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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