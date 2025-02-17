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В Україні стартувала нова грантова програма для бізнесу

17.02.2025 18:30
Микола Деркач
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Зроблено в Україні: стартував прийом заявок на гранти для виробників переробної промисловості

В Україні стартувала нова грантова програма для бізнесу

В Україні стартувала нова грантова програма для бізнесу Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Зазначається, що у 2025 році держава продовжує надавати виробникам переробної промисловості гранти для модернізації та розширення виробництва. З 15 лютого підприємства можуть подавати заявки на фінансування.

«Гранти на розвиток переробної промисловості — це дієва програма для середнього бізнесу в Україні. Вже майже 1000 підприємств оновили свій парк обладнання завдяки цій програмі. У 2025 році держава виділяє 3,6 млрд грн, що дозволить підтримати розвиток переробної галузі та сприятиме створенню понад 3 400 нових робочих місць», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програма фінансується з державного бюджету через Мінекономіки та Державний центр зайнятості.

Хто може отримати грант?

Отримати кошти можуть виробники харчових продуктів, меблів, хімічної продукції, металовиробів, підприємства деревообробної та текстильної промисловості, а також інших категорій (КВЕД С). Подати заявку можуть всі підприємці, окрім тих, що працюють на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги: бізнес має створити від 5 робочих місць і працювати щонайменше три роки, щоб повернути кошти через податки. Бізнес-план підприємства оцінює банк, рішення щодо видачі гранту ухвалює Міністерство економіки.

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Куди можна спрямувати кошти?

Грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з програмним забезпеченням.

Умови програми

Формат — співфінансування, тобто кошти вкладає і держава, і виробник. Для більшості регіонів передбачено співфінансування 50/50.  З 2024 року для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій, де працюють державні електронні реєстри без визначеної дати завершення таких дій, діють пільгові умови співфінансування — держава вкладає 80%, а  ще 20% сплачують ініціатори проєкту.  Максимальна сума гранту — 8 млн грн.

Програма грантів для переробних підприємств є частиною економічної політики «Зроблено в Україні». Дізнатись більше про умови програми та подати заявку можна за посиланням.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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