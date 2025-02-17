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У яких регіонах України найдорожчий бізнес

17.02.2025 14:40
Ольга Деркач
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Згідно з даними Держстату, попри збільшення податків, кадрову кризу та воєнні виклики, кількість зареєстрованих фізосіб осіб-підприємців за 2024 рік зросла на 119 тисяч

У яких регіонах України найдорожчий бізнес

У яких регіонах України найдорожчий бізнес Фото: freepik.com

Водночас на платформі OLX також зафіксували зміни у динаміці купівлі-продажу готового бізнесу, йдеться в пресрелізі.

Оголошення про який тип бізнесу отримують найбільше відгуків

За даними аналітики OLX, офлайн магазини стали найбільш популярними серед покупців: попит на них зріс на 40% порівняно із січнем 2024 року, досягнувши 5 564 відгуків. Водночас кількість оголошень зросла на 54% і перевищила 5 тисяч.

Також спостерігається підвищення активності покупців у сегменті продажу підприємств та компаній: кількість відгуків на такі оголошення зросла на 35%, а кількість пропозицій збільшилася на 10% — до 421.

Щодо інших видів бізнесу, то з січня 2024 по січень 2025 року кількість пропозицій та відгуків змінилась наступним чином:

  • акаунти в соцмережах: кількість пропозицій знизилась на 7% до 789, водночас число відгуків впало на 15% до трохи більше як 6 тисяч;
  • інтернет-магазини: кількість оголошень про продаж впала на 23% до 164, число відгуків зменшилось на 34% і становило станом на січень 2025 — 509;
  • кафе, ресторани, кав’ярні: число оголошень про продаж зросло на 24% до 1 685, рівень попиту залишився незмінний;
  • франшизи: кількість оголошень росла на 30% в той час, як попит впав на 21%.

Кількісно на OLX найбільше оголошень з продажу кафе, ресторанів чи кавʼярень (1 695), магазинів (1 559) та акаунтів у соцмережах (789).

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У яких регіонах найбільший попит на бізнес

Регіонально найвищий попит на продаж бізнесу на Київщині: кафе, ресторани, кав’ярні (4 023 відгуки на оголошення про продаж), акаунти в соцмережах (2 165 відгуків на оголошення про продаж) та магазини (2 122 відгуки на оголошення про продаж).

Також високий рівень зацікавленості у таких регіонах:

  • Дніпропетровщина — кафе, ресторани, кав’ярні (1 070 відгуків);
  • Київщина — підприємства, компанії (965 відгуків);
  • Одещина — акаунти в соцмережах (809 відгуків) та кафе, ресторани, кав’ярні (767 відгуків);
  • Львівщина — акаунти в соцмережах (696 відгуків).

Де найдорожчий бізнес

Серед пропозицій на OLX найвищою медіанною вартістю вирізняється категорія «Підприємства та компанії».

Найдорожча медіанна ціна зафіксована у:

  • Хмельницькій області — 34 млн грн (6 оголошень);
  • Полтавській області — 7,2 млн грн (8 оголошень);
  • Запорізькій області — 5,1 млн грн (2 оголошення).

Загалом, попри складні економічні умови, ринок купівлі-продажу бізнесу в Україні демонструє активність. Підприємці все частіше розглядають можливість інвестування у нові проєкти або продажу вже існуючих, що створює нові можливості для розвитку бізнесу.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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