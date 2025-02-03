ПриватБанк запровадив пільгові тарифи для бізнесу

Українські підприємці можуть відкрити банківський рахунок в ПриватБанку онлайн та користуватися послугами банку на спеціальних умовах пакету послуг «Бізнес Старт»

Відкрити рахунок для фізичної особи — підприємця (ФОП) у ПриватБанку можна через сайт банку, Приват24 або сервіс е-Підприємець у Дії. Процес займає не більше 5 хвилин і включає всього 4 кроки, йдеться в пресрелізі.

До кінця лютого 2025 року діє спеціальна пропозиція для нових клієнтів, які відкриють рахунок через е-Підприємець у Дії та оформлять картку Mastercard для розрахунків. Головний приз — сертифікат на 100 000 грн для оновлення оргтехніки. Крім того, кожного місяця перші 300 клієнтів отримають поповнення мобільного рахунку на 500 грн.

Обслуговування ФОП у ПриватБанку включає безкоштовне відкриття рахунку та спеціальний тариф «Бізнес Старт», за яким протягом перших трьох місяців плата за розрахунково-касове обслуговування не стягується. Також клієнтам доступна подовжена валютна торговельна сесія, що дозволяє зараховувати іноземну валюту в той же день без комісії.

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Щомісяця в ПриватБанку відкривають рахунки понад 12 тисяч ФОПів, і кожен третій підприємець обирає онлайн-реєстрацію через сайт банку. За даними CBR, 45% юридичних осіб та 61% підприємців використовують ПриватБанк як основний банк для ведення бізнесу.

Нагадаємо, що з 20 січня 2025 року Мікаель Бьоркнерт офіційно приступив до виконання обовʼязків на посаді Голови Правління ПриватБанку. Мікаель Бьоркнерт має намір сфокусуватися на розвитку бізнес-моделі, орієнтованої на клієнта, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк спростив обмеження на замовлення валюти у касах відділень валютообміну, збільшивши ліміт зі 100 тис. грн до 400 тис. грн.

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