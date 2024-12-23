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ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись
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ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись

23.12.2024 15:40
Дарія Шуть
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Державний ПриватБанк запровадив унікальну послугу у своїх банкоматах АТМ-Recycler — обмін євро та доларів на гривню без комісій

ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись

Фото: t.me/PrivatBank_insider

Така послуга є першою в Україні. Вона дозволяє обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях ПриватБанку цілодобово та без додаткових комісій.

Зазначається, що після обміну клієнт отримає готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку. Водночас важливо зазначити, що гривню на іноземну валюту в такий спосіб обміняти неможливо.

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Під час обміну використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок. Ліміти встановлені на рівні до 1000 доларів або 1000 євро за одну операцію.

Знайти банкомати Recycler ПриватБанку, що приймають готівку, можна за посиланням, вибравши «Банкомати» та «Прийом готівки пачкою».

Нагадаємо, ПриватБанк подовжив до кінця прийдешнього 2025 року безплатну відправку банківських карток з доставкою по всій Україні та у 48 країн світу. Ця послуга доступна всім клієнтам, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Також ми писали, що ПриватБанк запровадив нову послугу для користувачів, які спілкуються жестовою мовою. З 10 грудня у застосунку «Приват24 для бізнесу» стали доступні відеоконсультації з фахівцями жестовою мовою.

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти в мобільний застосунок «Приват24 для бізнесу», вгорі праворуч на екрані увійти в розділ «Комунікації» (значок навушників) і обрати розділ «Консультація жестовою мовою».

Крім того, ПриватБанк оновлює POS-термінали. ПриватБанк активно модернізує мережу POS-терміналів, пропонуючи бізнесу інноваційні рішення для роботи в умовах енергетичних викликів і переходу на цифрові сервіси. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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