ПриватБанк продовжив безплатну доставку карток на весь 2025 рік

Державний ПриватБанк безплатно доставлятиме картки по Україні та світу протягом усього наступного року

ПриватБанк подовжив до кінця прийдешнього 2025 року безплатну відправку банківських карток з доставкою по всій Україні та у 48 країн світу.

Ця послуга доступна всім клієнтам, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24, повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити наявну можна, оформивши заявку у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні, а також через Нову пошту чи Укрпошту за кордон.

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Наразі безплатно банк доставляє:

кредитку «Універсальна»;

картку для виплат, у тому числі пенсійні та соціальні картки;

бізнес-картку «Ключ до рахунку» для підприємців.

Від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити у Приват24 та отримати платіжну картку через Нову пошту по всій Україні та за кордоном.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив нову послугу для користувачів, які спілкуються жестовою мовою. З 10 грудня у застосунку «Приват24 для бізнесу» стали доступні відеоконсультації з фахівцями жестовою мовою.

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти в мобільний застосунок «Приват24 для бізнесу», вгорі праворуч на екрані увійти в розділ «Комунікації» (значок навушників) і обрати розділ «Консультація жестовою мовою».

Також ми писали, що ПриватБанк оновлює POS-термінали. ПриватБанк активно модернізує мережу POS-терміналів, пропонуючи бізнесу інноваційні рішення для роботи в умовах енергетичних викликів і переходу на цифрові сервіси. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання.

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