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ПриватБанк продовжив безплатну доставку карток на весь 2025 рік

19.12.2024 12:20
Дарія Шуть
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Державний ПриватБанк безплатно доставлятиме картки по Україні та світу протягом усього наступного року

ПриватБанк продовжив безплатну доставку карток на весь 2025 рік

Фото: t.me/PrivatBank_insider

ПриватБанк подовжив до кінця прийдешнього 2025 року безплатну відправку банківських карток з доставкою по всій Україні та у 48 країн світу.

Ця послуга доступна всім клієнтам, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24, повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити наявну можна, оформивши заявку у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні, а також через Нову пошту чи Укрпошту за кордон.

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Наразі безплатно банк доставляє:

  • кредитку «Універсальна»;
  • картку для виплат, у тому числі пенсійні та соціальні картки;
  • бізнес-картку «Ключ до рахунку» для підприємців.

Від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити у Приват24 та отримати платіжну картку через Нову пошту по всій Україні та за кордоном.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив нову послугу для користувачів, які спілкуються жестовою мовою. З 10 грудня у застосунку «Приват24 для бізнесу» стали доступні відеоконсультації з фахівцями жестовою мовою.

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти в мобільний застосунок «Приват24 для бізнесу», вгорі праворуч на екрані увійти в розділ «Комунікації» (значок навушників) і обрати розділ «Консультація жестовою мовою».

Також ми писали, що ПриватБанк оновлює POS-термінали. ПриватБанк активно модернізує мережу POS-терміналів, пропонуючи бізнесу інноваційні рішення для роботи в умовах енергетичних викликів і переходу на цифрові сервіси. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання.

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Рубрики: НовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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