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ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу

20.11.2024 10:20
Ольга Деркач
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ПриватБанк відкрив корпоративним клієнтам та підприємцям можливість отримати кредити на розвиток бізнесу виключно в цифровому форматі через «Приват24 для бізнесу»

ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу

ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу Фото: t.me/PrivatBank_insider

До 4 грудня 2024 року «Онлайн кредит» в банку можна отримати з разовою комісією 0% за видачу кредиту, повідомляє ПриватБанк у своєму Telegram-каналі.

Член правління ПриватБанку Євген Заіграєв повідомив, що оформити цифровий кредит тепер можна всього за шість кроків, без відвідування відділення та залучення менеджера. Послуга «Онлайн кредит» доступна для юридичних осіб, де єдиним засновником є фізична особа, а також для підприємців, які працюють не менше 24 місяців, мають прийнятний фінансовий стан та середньомісячний обіг на рахунку в банку понад 100 тисяч гривень за останні три місяці. Попередньо розраховані ліміти вже доступні клієнтам у сервісі «Приват24 для бізнесу».

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«Ми пропонуємо нашим клієнтам справжні цифрові кредити для бізнесу, щоб зробити фінансування підприємців та бізнесу більш доступним та простим, як користування кредитними картками для роздрібних клієнтів, — відзначив Заіграєв. — Розвиток цифрових послуг для бізнесу в умовах війни є пріоритетом для банку, щоб бізнес міг розраховувати на підтримку банку без зайвої бюрократії та без необхідності витрачати час на відвідування банку».

Максимальна сума онлайн кредиту ПриватБанку на підтримку та розвиток бізнесу для підприємців та юридичних осіб становить 1 млн. грн.

Подати заявку на отримання онлайн кредиту можна в новій веб версії «Приват24 для бізнесу» — меню «Кредити» — банер «Онлайн-кредит для бізнесу».

Нагадаємо, що ПриватБанк додав еквайринг у мобільний застосунок для бізнесу. Тепер бізнес-клієнти можуть створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінали та контролювати підключення послуг без відвідування банку.

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Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
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