close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами

20.01.2025 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

ПриватБанк першим серед українських банків запустив новий канал комунікацій з клієнтами через RCS — сучасну технологію мобільних повідомлень, яка вже доступна в Україні для Android-пристроїв, а невдовзі працюватиме і на пристроях iOS

ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами

ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами Фото: freepik.com

Нова технологія комунікацій дає можливість клієнтам банку отримувати персоналізовані сповіщення, швидко взаємодіяти з банком та виконувати операції безпосередньо в повідомленнях — отримувати акційні пропозиції або переходити до послуг ПриватБанку тощо.

Для отримання RCS повідомлень від ПриватБанку, клієнтам не потрібно встановлювати додаткові застосунки. Щоб налаштувати RCS на смартфоні, що працює на Android 5.0 або вище, треба відкрити Google Повідомлення, у верхньому правому куті вибрати Налаштування > RCS-чати та увімкнути RCS-чати.

Цікаве по темі: Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку

RCS (Rich Communication Services) — це інноваційна технологія від Google, яка порівняно зі звичайними SMS, дає більше можливостей безпечного інтерактивного спілкування з банком та підтримується найбільшими операторами України: Київстар, lifecell, Vodafone Україна.

Нагадаємо, що ПриватБанк збільшив ліміт на отримання готівкової валюти у касах. ПриватБанк спростив обмеження на замовлення валюти у касах відділень валютообміну, збільшивши ліміт зі 100 тис. грн до 400 тис. грн. Ліміт на видачу іноземної валюти з картки наразі залишається незмінним — 100 тис. грн.

Раніше ми писали, що ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку. Система екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ) у програмі кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» ПриватБанку офіційно відповідає стандартам Світового банку (ЕСС 1-10).

Крім того, ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись. Така послуга є першою в Україні. Вона дозволяє обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях ПриватБанку цілодобово та без додаткових комісій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк почав надавати миттєві онлайн кредити ФОПам

ПриватБанк продовжив безплатну доставку карток на весь 2025 рік

ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з операційних питань

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкТехнології
google news
Новини по темі
Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку 20.01.2025

Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку
ПриватБанк збільшив ліміт на отримання готівкової валюти у касах 14.01.2025

ПриватБанк збільшив ліміт на отримання готівкової валюти у касах
ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку 30.12.2024

ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку
ПриватБанк та Mastercard запустили кешбеки за SWIFT-перекази 27.12.2024

ПриватБанк та Mastercard запустили кешбеки за SWIFT-перекази
ПриватБанк на свята удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази 24.12.2024

ПриватБанк на свята удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази
ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись 23.12.2024

ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись
Вибір редакції
Всі
Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
ТОП статей 17.01.2025

Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування

 PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
ТОП статей 14.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
Останні новини
Сьогодні  18:40

Власник Viber розробляє власний штучний інтелект

 Сьогодні  17:50

Мережа Аврора відбудує логістичний комплекс за €50 млн

 Сьогодні  17:00

Чи може Dogecoin досягти $20: технічний аналіз

 Сьогодні  16:00

Клієнти збанкрутілої біржі FTX з України не зможуть повернути активи

 Сьогодні  15:00

ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами

 Сьогодні  13:00

NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів

 Сьогодні  12:00

Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber