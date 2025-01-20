ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами

ПриватБанк першим серед українських банків запустив новий канал комунікацій з клієнтами через RCS — сучасну технологію мобільних повідомлень, яка вже доступна в Україні для Android-пристроїв, а невдовзі працюватиме і на пристроях iOS

Нова технологія комунікацій дає можливість клієнтам банку отримувати персоналізовані сповіщення, швидко взаємодіяти з банком та виконувати операції безпосередньо в повідомленнях — отримувати акційні пропозиції або переходити до послуг ПриватБанку тощо.

Для отримання RCS повідомлень від ПриватБанку, клієнтам не потрібно встановлювати додаткові застосунки. Щоб налаштувати RCS на смартфоні, що працює на Android 5.0 або вище, треба відкрити Google Повідомлення, у верхньому правому куті вибрати Налаштування > RCS-чати та увімкнути RCS-чати.

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RCS (Rich Communication Services) — це інноваційна технологія від Google, яка порівняно зі звичайними SMS, дає більше можливостей безпечного інтерактивного спілкування з банком та підтримується найбільшими операторами України: Київстар, lifecell, Vodafone Україна.

Нагадаємо, що ПриватБанк збільшив ліміт на отримання готівкової валюти у касах. ПриватБанк спростив обмеження на замовлення валюти у касах відділень валютообміну, збільшивши ліміт зі 100 тис. грн до 400 тис. грн. Ліміт на видачу іноземної валюти з картки наразі залишається незмінним — 100 тис. грн.

Раніше ми писали, що ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку. Система екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ) у програмі кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» ПриватБанку офіційно відповідає стандартам Світового банку (ЕСС 1-10).

Крім того, ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись. Така послуга є першою в Україні. Вона дозволяє обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях ПриватБанку цілодобово та без додаткових комісій.

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